Pays basque : TVPI passe dans les mains du groupe Sud-Ouest

Le Groupe Sud-Ouest devient l'actionnaire principal de TVPI. Le fondateur Michel Lamarque cède son bébé né voila 20 ans. L’opération a été présentée ce jeudi 11 mars 2021 dans les nouveaux locaux du quotidien à Bayonne. Actionnaire depuis 2009, le groupe de presse prend la majorité du capital de la télévision locale privée du Pays basque avec 70% des parts. Les 30% qui restent son divisés à parts égales entre le transporteur de Saint-Jean-de-Luz Nicolas Olano, et Jean-Marc Charritton patron du groupe "Lauak" d'Hasparren. Aucune chiffre n'a été communiqué sur le montant de la transaction ni sur le budget annuel de la chaîne.

Garder l'ADN de la chaîne

Une nouvelle grille de programmes va être mise en oeuvre à la rentrée de septembre. Des sujets magazines, mais avec plus d’économie et de sports. De la pelote basque notamment. En revanche pas d'informations stricto-sensu. C'est le responsable de la publicité au Pays basque, Olivier Berhonde, qui va diriger TVPI dont les locaux restent dans la tour Olano à Saint-Jean-de-Luz avec 12 collaborateurs dont cinq titulaires.

Selon le Directeur Général de GSO, Patrick Venries, TVPI va se développer vers le Béarn et les Landes : "Ce n'est pas la chaîne qui veut singer les autres chaînes. Elle est partie de choses simples, de montrer les gens du Pays basque. C'est ça l'idée de base, d'accompagner les grandes manifestations rituelles du Pays basque. Les Fêtes de Bayonne par exemple. C'est une recette qui fonctionne pas mal. On va moderniser la partie digitale. On pourra voir un jour sur son téléphone portable TVPI. On va moderniser certaines émissions, apporter un peu de professionnalisme dans la production, développer les secteurs comme l'économie, le sport en faisant des focus. On ne va pas se mettre à faire une chaîne d'info à la BFM, c'est pas du tout ça."

Renforcer le pôle audiovisuel

Avec ce rachat le Groupe Sud-Ouest veut compléter à la fois son ancrage local et son pôle audiovisuel déjà fort de la chaîne d'information et de découverte régionale TV7, de l'agence de communication et de production audiovisuelle Digivision et de ses deux filiales agences de presse AIMV à Bordeaux et Phaestos Presse à Montpellier. Selon la direction la diffusion TNT de la chaine permet de toucher 113 500 téléspectateurs par semaine.