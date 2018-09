Le Mans, Pays de la Loire, France

Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lors des dernières 24 Heures du Mans, le direct proposé sur les sites internet de Ouest-France et du Maine Libre était strictement le même. Une seule équipe, un même contenu et une double publication. Un "test" rondement mené selon certains syndicats... Car demain, ce sont peut-être les pages des deux journaux papiers qui seront identiques.

Alors que le groupe Ouest-France présentera jeudi en interne son "projet d'évolution de l'organisation de la rédaction", les équipes ont reçu comme un coup de massue les informations parues fin août dans le quotidien numérique professionnel La Lettre A, selon laquelle une mutualisation se préparerait à grande échelle. Dans les zones où Ouest-France possède également, depuis 2006, les Journaux de Loire - Le Maine Libre (72), Le Courrier de l'Ouest (49) et Presse Océan (85) - le journal réduirait ses propres rédactions à peau de chagrin. Et "dans les faits, les éditions de Ouest-France en Pays de la Loire seront en partie abondées par du contenu issu" de ces journaux de Loire, écrit la Lettre A.

Dix journalistes au lieu de trente

Au Mans et à Angers, les rédactions Ouest-France seraient réduites à une dizaine de personnes, contre une trentaine actuellement. Les agences de Sablé (72), La Flèche (72) et Cholet (49) seraient fermées. Et les journalistes se verraient proposer des reclassements au sein du groupe, où "70 postes sont actuellement vacants", indique La Lettre A. "Pour s'adapter à la conjoncture économique et à la baisse de la diffusion, explique Franck Guillot, secrétaire (CGT) du CE Ouest-France, le groupe avait baissé les effectifs déjà chez les employés, les ouvriers, mais là, on s'attaque directement au cœur du métier du journal. C'est du jamais vu. Avec le risque d'avoir des journaux identiques, avec simplement des titres différents. On peut s'interroger sur l'avenir."

Franck Guillot : "On s'attaque au cœur du métier du journal" Copier

Depuis longtemps déjà, tous ces journaux partagent la même régie publicitaire. Mais cette fois, une ligne rouge semble avoir été franchie pour les syndicats. D'autant plus que cette mutualisation des rédactions, François Régis Hutin, l'ancien patron historique de Ouest-France, y était toujours resté opposé. "Il était attaché au pluralisme et à l'indépendance des rédactions", souligne Franck Guillot. Décédé il y a seulement neuf mois, il a été remplacé à la tête du groupe Sipa/Ouest-France par Louis Echelard, assisté de Mathieu Fuchs, numéro 2 du groupe et directeur général du journal.