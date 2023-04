Pékin Express : "La Lorraine, tous derrière nous", jour de finale pour le duo mosellan

"Quand on croise des gens dans la rue, tout le monde veut prendre des photos, c'est étrange !" Céline et Xavier sont devenus de véritables stars en Lorraine. Les deux Mosellans participent ce jeudi soir à la grande finale de la 17ème édition de Pékin Express sur M6. Ce duo est devenu au fil des épisodes les "chouchous du public". Ils travaillaient au siège de Chaussea, l'enseigne de chaussures , à Valleroy dans le Pays haut. Xavier, DRH, à la retraite désormais, avait embauché Céline il y a près de dix ans, comme gestionnaire de paye.

Ce duo a trouvé son public dans le programme télé avec leur esprit combattif et leur bonne humeur. "C'est vrai que là-dessus, on a eu beaucoup de chance", sourit Céline. "On a essayé de rester nous-mêmes. C'est quitte ou double parfois, soit on vous adore, soit on vous déteste et nous, j'ai l'impression que ça a fonctionné." Cette notoriété amuse le retraité, tout heureux de pouvoir retisser du lien social. "C'est vraiment sympathique, je peux discuter avec les gens dans la rue, partager avec des gens que je ne connais pas. Cela me plaît de parler d'aventures, de voyage. Ce contact est très important pour moi et j'ai du plaisir de discuter avec les gens."

Le duo est aujourd'hui élevé au rang de star locale et notamment au siège de l'entreprise Chausséa à Valleroy dans le Pays haut où travaille et travaillait les deux Mosellans. "Surtout les vendredis matins, on débriefe l'épisode avec les collègues", sourit Céline. "On donne les annecdotes mais on ne dit pas tout sur la suite. Ils savent qu'on ne peut pas tout dire."

Une complémentarité gagnante

Surtout, ils ont fait preuve d'une grande combativité pour se hisser en finale. Une place obtenue grâce à leur complémentarité explique Céline : "On se coordonnait bien, quand l'un avait un petit coup de mou ou était fatigué ou n'y arrivait pas, l'autre prenait le relais." Depuis la fin de l'aventure, les deux complices restent proches. L'un comme l'autre ont appris à se connaître au fil des étapes. "Céline est épatante, c'est une "killer", une tueuse, elle m'a impressionné, car elle a tout le temps repoussé ses limites."

Céline ne tarit pas d'éloge sur son aîné qu'elle définit comme une "très belle personne". "Il est hyper positif. C'est quelqu'un qui vous pousse toujours vers le haut. Je pense qu'il faut toujours un Xavier dans sa vie." Pour la grande finale, Xavier promet un épisode "intense avec un grand suspens."

Un appel au calme sur les réseaux sociaux

Aujourd'hui, les "chouchous" du public ont leurs réseaux sociaux inondés de messages bienveillants. Mais ce soir qu'importe le résultat face aux deux autres duos, Xavier appelle au calme sur les réseaux. Ces dernières semaines, de nombreux "fans" de la téléréalité envoient aux concurrents des Mosellans des messages de haine. "Les réseaux sociaux, ça fait peur parfois. J'ai eu très mal au cœur, car il y a des collègues qui sont quand même bien critiqués sur les réseaux et ça, franchement, ils ne le méritent pas. Attention, c'est de la télé, c'est un jeu. On est une vraie petite famille, donc il n'y a aucune animosité entre nous et on s'apprécie beaucoup. C'est vraiment un jeu et il ne faut pas s'identifier à fond comme ça sur un jeu."

Xavier précise que l'ambiance est excellente depuis la fin du tournage entre tous les candidats. "On est un très bon groupe, on est une petite famille. On a une bonne ambiance, on se voit encore." Pour ce jeudi, le retraité lance un appel à tous les Lorrains pour les soutenir derrière leur écran : "Allez la Lorraine à fond derrière nous !"