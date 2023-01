PEOPLE - La Lorraine au casting de la nouvelle saison de Koh-Lanta

Direction l'Est des Philippines pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1. Dès le mardi 21 février, 20 nouveaux naufragés volontaires vont devoir défier la dure loi de "Koh-Lanta, Le Feu Sacré". Parmi eux, deux lorrains !

Anne-Sophie, professeur de Zumba en Meurthe-et-Moselle

L'objectif de cette Meurthe-et-Mosellane de 35 ans, professeur de Zumba : prouver à ses parents et à ses enfants, que tout est possible !

Anne-Sophie a grandi auprès de ses parents handicapés. Une situation qui l'a contrainte à très vite se débrouiller par elle-même. Généreuse et bienveillante, elle s’interdit de se plaindre et s'attache à faire les choses à 100%, s'estimant chanceuse d'être en bonne santé.

Anne-Sophie, 35 ans, professeur de Zumba en Meurthe-et-Moselle au casting de la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1 - ©A.ISSOCK/ALP/TF1

Quentin, charpentier mosellan

Du haut de ses 26 ans, Quentin est un jeune homme mature, et pressé. Il a déjà tout fait ! A la tête de son entreprise, il est également propriétaire de sa maison et a fondé sa famille.

Très jeune il apprend les valeurs du travail, et de la vie. Victime d'un accident de moto, et d'une agression, il a conscience que tout peut basculer très vite, et qu'il faut profiter de chaque instant. Koh-Lanta est le challenge qu'il veut désormais relevé.

"Koh-Lanta, Le Feu Sacré" dès le mardi 21 février à 21h10 sur TF1.