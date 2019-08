People : qui vient en vacances en Bretagne ?

La Bretagne est un terre de tourisme avec près de 13 millions de visiteurs par an. Et parmi eux, les célébrités qui n'écument pas forcément uniquement la Côte d'Azur, la Corse ou le Cap Ferret. Petit florilège non exhaustif.

Région Bretagne, France

La Bretagne aussi attire aussi des célébrités pour sa douceur, ses paysages, son caractère et son calme.

L'animatrice Sophie Davant y est en ce moment. Elle était ce mercredi soir dans le port de Concarneau après avoir visité Moëlan-sur-Mer et la citadelle de Port-Louis à Lorient.

Le couturier espagnol Paco Rabanne a une maison qui surplombe les dunes à Portsall. Il a longtemps été voisin de la chanteuse Jane Birkin qui avait une maison à Lannilis et adore les Abers mais elle l'aurait vendu récemment. Maison qui avait servi de décor à son film Boxes.

Jane Birkin lors du tournage de son film Boxes tournée dans sa maison de Lannilis en 2006 © Maxppp - Le Droff

Pas très loin de là, plus à l'ouest, la comédienne Ingrid Chauvin est tombée amoureuse de Lampaul-Plouarzel lors du tournage de la série Dolmen il y a quelques années et disait vouloir acheter une maison sur place. Depuis elle passe plus de temps du côté de Sète et Cannes.

Léa Drucker passe plus de temps en Normandie mais elle a, paraît-il, ses quartiers à l'hôtel la Baie des Anges à Landéda.

Igor Bogdanov lors d'une dédicace à Armor Lux à Quimper en 2012 - Cathy Tymen

Dans le Finistère Sud, on pouvait aussi apercevoir Igor Bogdanov. Sa belle-famille a une maison quartier du Tréboul à Douarnenez. Douarnenez qui va accueillir à la fin de l'été le Grand Prix Valdys auquel participeront l'animateur Michel Cymès ou le comédien Charles Berling.

La Coupe du monde à Concarneau

Le plus people des touristes à Concarneau, c'est un double champion du monde : Didier Deschamps dont toute la belle-famille habite dans le secteur.

Didier Deschamps passe souvent faire un coucou au club de Concarneau - Denis Vergos

L'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor ne sont pas en reste : Julien Courbet, Benjamin Castaldi et Guillaume Canet sont attendus à Dinard le week-end prochain. Ils viennent pratiquement tous les ans sur place.

Guillaume Canet a remporté un prix hippique à Dinard en 2016 © Maxppp - Patrick Chevalier

Le "corsaire" Bernard Lavilliers qui vient chanter ce week-end à Paimpol au festival du Chant de marin a lui son port d'attache à Saint-Malo où il loue une chambre à l'année au bar de l'Univers.

Bernard Lavilliers parrain du skipper Loïc Escoffier lors de la Route du Rhum en 2006 © Maxppp - David Ademas

Sans oublier Patrick Poivre d'Arvor qui possède une maison à Trégastel et écume la plage de la Grève Blanche depuis des décennies. Etienne Daho lui revient parfois aux Sables d'Or, à Dinard ou Saint-Lunaire.

Le Morbihan attire aussi son lot de people : Belle-Ile-en-Mer, chantée par Laurent Voulzy qui a une maison du côté de Quiberon et visitée chaque année ou presque par Alain Souchon qui aime emprunter les sentiers côtiers. Il a aussi une maison à La Trinité-sur-Mer où il se rend "trois fois par an". L'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann vient aussi régulièrement sur les côtes morbihanaises.