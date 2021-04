Pépée Le Mat jury avec Cyril Lignac dans "Mon gâteau est le meilleur de France" sur M6

Pépée le Mat raconte comment elle est arrivée dans le jury aux côtés de Cyril Lignac pour la nouvelle émission de M6 : Mon gâteau est le meilleur de France. Une émission qui sera diffusée prochainement.

C'est une vraie création française, M6 lance une nouvelle émission avec Cyril Lignac : "Mon gâteau est le meilleur de France". On ne connaît pas encore la date de diffusion de ce concept qui ressemble à un radio-crochet version pâtisserie. Aux côtés de Cyril, quatre personnalités font partie du jury : Merouan Bounekraf, ancien candidat de Top Chef, Luana Belmondo, Louise Petitrenaud et notre chroniqueuse Pépée Le Mat.

Ce qui m'anime c'est aller à la rencontre des gens. J'ai pris beaucoup de plaisir." Cyril Lignac

Dans cette émission, tournée en juin 2020, les meilleurs amateurs ont présenté leurs réalisations. Chaque jour, Cyril Lignac et son jury sélectionnent deux gâteaux. Pour départager les deux candidats, une épreuve en salle leur est proposée. Pépée raconte : "On a rencontré beaucoup de gens passionnés, surtout de jeunes dames, de messieurs, d'enfants. Franchement, ça a été une grande diversité de gâteaux."

Pépée le Mat nous dit comment elle est arrivée dans ce jury. Tout a commencé avec une émission de France 3 à Lyon, sur les andouillettes. "Et le producteur m'a dit : Pépée, vous nous avez beaucoup plu, votre bonne humeur, votre sourire. Et puis, vous tournez tout toujours avec beaucoup de dérision. Eh bien, je pense que lorsque je referai une émission et que j'ai besoin de quelqu'un du Nord, ce sera vous, je vous rappellerai."

Trois années se passent sans que Pépée n'ait de nouvelles. Et puis, un jour, elle reçoit un coup de fil.

J'ai dit "C'est pas Mathieu-les-belles-dents" ?

Le producteur lui annonce qu'elle a été choisie avec Luana Belmondo, avec Merwan Bounekraf, avec Louise Petitrenaud pour faire partie du jury du meilleur gâteau de France avec Cyril Lignac. "Je n'y croyais pas sur le coup, je dis c'est pas possible. " Mais comme Pépée ne sait pas résister à l'appel de l'aventure, elle y est allée et ne regrette rien.

L'équipe garde un très beau souvenir de Pépée et c'est Jérémie Fazel, producteur, qui le traduit ainsi : "Pépée a été notre câlin, notre bonbon. Elle est toujours dans la bienveillance."

Cyril Lignac, il est bienveillant et pas du tout indifférent, il est très courageux

Pépée ne mâche pas ses mots quand elle parle du grand chef Cyril Lignac. Elle en garde un souvenir très ému.

Si je parlais de Cyril Lignac, je parlerai comme si c'était mon fils.

Pépée a été impressionnée par la capacité de Cyril à travailler mais aussi à rigoler. Et elle n'a pas peur qu'il attrape la grosse tête : "Maintenant à 43 ans, je crois qu'avec tout le succès qu'il a, ça y est c'est passé."

Vous pourrez donc retrouver Pépée Le Mat sur M6 très bientôt, nous vous tenons au courant.