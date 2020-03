Coronavirus - Notre offre e brezhoneg s'adapte à vos besoins

Gant France Bleu Breizh Izel ez eus bet divizet, adalek ar Meurzh 17 a viz Meurzh, chom hep skignañ keleier e brezhoneg diouzh mintin ha da 7 eur noz. Displegañ a ra pep tra Gurvan Musset, rener ar radio.

E France Bleu Breizh Izel, evel e pep lec'h, e vez kaset lod eus an implijidi d'ar gêr

En français plus bas

Dindan live tri ar steuñv a-enep d'ar c'horonavirus emañ Frañs abaoe an dibenn-sizhun. Gant ar gouarnamant e vez broudet an holl da chom er gêr, kuit d'ar c'hleñved redek buanoc'h dre ar vro.

Nebeutoc'h a dud o labourat e France Bleu Breizh Izel

E France Bleu Breizh Izel e c'hoarvez ar memes tra hag e lec'hioù all : kalz nebeutoc'h a dud a zo o labourat er radio. "Start eo evidomp-ni ivez, er radio, a zispleg Gurvan Musset, ar rener. Gwir eo e vank tud. Tud o deus goulennet chom er gêr evit ober war-dro ar vugale, lod all o deus goulennet ganeomp chom er gêr peogwir int skañv, a-wechoù. Ha gwir eo, evit an abadennoù e brezhoneg, n'omp ket gouest da genderc'hel e-giz ma reomp ingal bemdez, betek 9 eur noz da skouer".

Neuze ez eus bet divizet cheñch penn d'ar vazh, ha klask doareoù nevez d'ober e brezhoneg. "A-benn ar fin hon eus divizet kinnig, war internet, war ar rouedad ha toud ar rouedoù, un danvez disheñvel un tamm". Bemdez e vo skignet ganeomp danvezioù war hol lec'hienn internet, dindan stummoù disheñvel.

Un danvez evit ar vugale, pe ar re goshoc'h

Da skouer e vo kinniget "un danvez evit ar vugale, eme Gurvan Musset, peogwir e oar toud an dud emañ ar vugale er gêr d'ar mare-mañ". Kavet e vo kontadennoù, menozioù evit ober traoù e brezhoneg gant bugale, pe c'hoazh sekredoù kegin, ha pep tra e brezhoneg.

E mod-all e vo kinniget traoù ivez evit ar re "a zo yaouank abaoe-pell, ar re gozh, a rank ivez chom en diabarzh", a c'hello klevout abadennoù hon eus graet e brezhoneg, enrolladennoù a zo bet graet gant tud France Bleu Breizh Izel.

E galleg

France Bleu Breizh s'adapte à l'épidémie de Coronavirus et à la période de confinement qui commence. Nos contenus en français et en breton évoluent, à partir de cette semaine, pour permettre de mieux vous informer en permanence et sur la durée.

Vous avez ainsi sans doute remarqué l'absence, à l'antenne, des keleier et de l'émission de 19h. "C'est un crève-coeur explique le directeur de la station, Gurvan Musset. Mais comme partout en France, la situation est très compliquée à la radio. Beaucoup de personnes doivent rester chez elles, pour garder leurs enfants, ou parce qu'elles ont la santé fragile. Et il est vrai que nous ne pouvons pas continuer à proposer la même grille que d'habitude, avec par exemple du breton de 19h à 21h."

Des contenus en breton sur le web

Dans cette optique, et pour mieux vous accompagner au quotidien en cette période de confinement, France Bleu Breizh Izel a décidé de privilégier les contenus numériques en langue bretonne. "Dans les prochains jours, nous allons ainsi proposer des contenus à destination, par exemple, des enfants, dont beaucoup sont scolarisés en breton, et qui sont coincés à la maison". Vous trouverez ainsi des contes en langue bretonne, à faire écouter aux plus jeunes, des idées d'activités faciles à faire à la maison ou des recettes de cuisine en vidéo.

Pourquoi ne pas proposer également des contenus à destination d'un public "jeune depuis plus longtemps" ajoute Gurvan Musset, avec des enregistrements réalisés par les équipes de France Bleu Breizh Izel et qui permettront de continuer à entendre du breton tous les jours.