Apologie de la violence, hostilité envers la police... Les paroles et les images du clip "Billet", du rappeur marseillais Elams, font polémiques. Le clip a été tourné à Perpignan.

Dans la vidéo, qui compte déjà 570.000 vues sur Youtube, on peut voir quelques 300 jeunes de la cité Clodion, l'un des quartiers sensibles de Perpignan. On peut surtout entendre des propos violents et hostiles à la police.

Louis Aliot, conseiller municipal Rassemblement National (ex Front national) et chef de l'opposition à Perpignan, les dénonce. "Il y avait au moins 200-300 personnes dans la rue, des drapeaux de pays étrangers, incitation à la haine, éloge de la violence, du trafic de drogue, on parle de cadavres à brûler, de gens à tuer, il y a des gamins avec des pistolets à la main, qu'est ce qu'on veut donner comme image à la jeunesse ?" s'indigne Louis Aliot.

Incitation à la haine des policiers

Factice ou véritable arme à feu ? Il est difficile de savoir, mais certains témoins auraient entendus des tirs de flash ball lors du tournage. C'est en tout cas ce qu'affirme Louis Aliot. Il dénonce ces images tournées avec un drone sans autorisation. La mairie de Perpignan, elle, confirme qu'il n'y a pas eu de demande préalable pour la réalisation de ce clip.

La préfecture des Pyrénées-Orientales condamne également les propos du rappeur. Selon elle, les propos incitent à la haine des policiers. "L'Etat se réserve le droit d'entreprendre toute action judiciaire contre les responsables de ce clip", écrit le préfet dans un communiqué.

Le rappeur, lui, s'en amuse sur sa page Facebook : "rendez-vous au tribunal", répond Elams.