"Personne n'y croyait" : 11 ans après sa victoire à Masterchef, que devient l'Alsacienne Élisabeth Biscarrat ?

Il est toujours posé sur la petite table beige de la boutique : le livre de recettes d'Élisabeth Biscarrat, sorti juste après sa victoire à Masterchef, lors de la deuxième édition en 2011. Après sept ans d'absence, l'émission culinaire culte de TF1 a fait son grand retour, mardi 23 août, mais cette fois sur France 2. "Quand je l'ai appris, j'étais hyper contente", s'extasie l'Alsacienne. "Ça change de chaîne, mais c'est toujours le même logo, la même mécanique. C'est la même émission ! Donc ça fait un petit pincement au coeur de revoir tout ça."

Son sacre en direct sur TF1, devant près de 7 millions de téléspectateurs, date de novembre 2011. Et pourtant, les clients continuent de la féliciter, encore aujourd'hui, dans sa boutique du centre-ville de Strasbourg. "Les gens me reconnaissent dans la rue", assure la pâtissière. "Ils m'appellent par mon prénom, ce qui est très drôle. À la télé, j'étais vue comme Élisabeth, la candidate alsacienne. Y a même des gens qui, parfois, passent juste la tête dans le magasin et me disent 'c'est super !', puis ils repartent sans rien acheter."

Un changement de vie radical

Juste après sa victoire, avec 100.000 euros en poche et une formation offerte à l'école Lenôtre, Élisabeth Biscarrat choisit de se spécialiser dans le macaron, qui l'a toujours fascinée. Elle ouvre d'abord une boutique intitulée "Macarons et inspirations" dans le centre-ville de Strasbourg, avant de monter une deuxième enseigne à Roppenheim, juste avant le premier confinement. Et elle ne regrette rien. "J'aurais pu retourner à ma vie d'avant, prendre le chèque, le mettre à la banque et partir en vacances. Mais je me suis dit que j'avais une opportunité de dingue", continue l'ancienne infirmière.

"Ce n'était pas simple de changer de métier, de démissionner, de dire que je vais tout plaquer", se remémore-t-elle. "Personne ne croyait en mon projet. Même mon comptable de l'époque m'a demandé si j'étais sûre de ce que je faisais. Il n'y croyait pas. Mais moi j'y croyais !" Élisabeth Biscarrat avoue avoir été "culottée" : "C'est comme si une petite voix me disait de le faire absolument. Je ne regrette rien. Ce n'était pas simple mais il fallait le faire."

Toujours plus de projets

Sans cet accélérateur et ce coup de projecteur médiatique, l'ancienne candidate sait qu'elle n'aurait pas avancé aussi vite. "En gagnant Masterchef, la notoriété m'est tombée dessus", se souvient-elle. "Quand j'ai ouvert ma première boutique, il y a avait 300 personnes qui faisaient la queue devant le magasin. Ça a eu le même effet avec les banques ! J'arrivais avec un chèque de 100.000 euros, on me disait 'bienvenue madame'. Si j'étais restée infirmière, les gens m'auraient dit que mon histoire ne marcherait pas."

Élisabeth Biscarrat assure avoir appris à aimer le goût du risque depuis la fin de l'émission, elle qui était de nature si réservée. "J'ai l'impression que tout est possible maintenant", assure-t-elle. À 46 ans, elle a d'ailleurs prévu d'ouvrir, à la rentrée, un nouveau salon de thé dans sa boutique de Roppenheim. À terme, l'Alsacienne compte ouvrir des boutiques dans d'autres grandes villes françaises.