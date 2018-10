Originaire de Lesneven, dessinateur et caricaturiste du Canard Enchainé entre autres, René Pétillon est décédé dimanche. Il était venu dans le panier de Crabes de France Bleu Breizh Izel, autour de Gaël Guéguen et de ses chroniqueurs.

En août 2015, René Pétillon avait enregistré une émission "Panier de Crabes" avec Gaël Guéguen à France Bleu Breizh Izel. L'épisode de Jack Palmer en Bretagne venait de sortir, c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'origine de cet album qui prend place dans la région d'origine de René Pétillon, décédé ce dimanche à 72 ans.

Palmer en Bretagne ? Presque un accident

Finalement, Palmer en Bretagne, c'est presque un accident "Je voulais un échouage de conteneur d'art contemporain, sur une côte rocheuse, parce que je trouvais que ça faisait installation, ça fait oeuvre d'art. Donc il me fallait une côte rocheuse, et pour moi une côte rocheuse, c'est la Bretagne, je la connais bien (sourire). Et donc voilà, de fil en aiguille, _c'est devenu une histoire bretonne_, mais au départ c'était une histoire d'art contemporain. Mais voilà, je travaille beaucoup sur le scénario, et les choses changent au fur et à mesure."

L'enregistrement de l'émission, René Pétillon autour de Gaël Guéguen et de ses "crabes" © Radio France - Bruno Fourn

Les obsèques de René Pétillon auront lieu au cimetière du Père Lachaise, à Paris, vendredi à 15h30.