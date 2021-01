Petru Mari désormais dans son Espace

Si on lui avait demandé de son vivant quel espace il aurait aimé occuper, Petru Mari aurait surement répondu par une pirouette humoristique dont il avait le secret. Et pourtant l’espace a été toujours sa préoccupation en tant que journaliste à RCFM. L’espace donné à la langue corse à la radio, l’espace méditerranéen qu’il a mis en œuvre au bénéfice d’une radio locale de Radio France qui n’avait pas au départ vocation à cela. Petru Mari a bousculé l’espace, notre espace. Car il y avait en lui quelque chose de génial pour créer l’incréable. RCFM radio de service public créée pour l’espace corse est devenue grâce à lui une radio à l’espace international. Nos (ses) émissions « Méditerradio » et « Kantara » sont depuis plus de 20 ans des ponts qui relient, unissent, solidarisent les différents rivages méditerranéens qu’ils soient insulaires ou orientaux. Petru Mari faisait naitre ainsi une union des ondes que les Pouvoirs locaux ou nationaux n’ont jamais réussi à porter sur des fonts baptismaux politiques. En ce samedi ensoleillé l’espace extérieur de RCFM est devenu u « Spaziu Petru Mari » volonté de la direction de la Radio et de ses personnels de voir honorer un des leurs mais aussi rendre hommage à son œuvre. Volonté également municipale exprimée par le Maire de Bastia.

Les proches de Petru Mari était présent à Bastia pour dévoiler la plaque à son nom © Radio France - Jean Charles Marsily

Nous étions là, donc, confrères, amis, famille, élus pour consacrer ce « Spaziu » dédié à Petru Mari. Trois plaques dévoilées par le petit fils de Petru tenu dans les bras par Mimi son épouse et le maire de Bastia Pierre Savelli. Ce qui était auparavant un espace militaire est devenu désormais un espace culturel comprenant la radio, le service municipal de la langue corse et « l’ Arsenale » pour les expositions.

Petru, oramai, ai u to spaziu in eternu. I bastiacci à longu tempu, si dumanderanu ma qual’era stu Petru Mari ? E serà cusì una storia mai chjosa, un spaziu sempre apertu.

Pierre - Louis Alessandri