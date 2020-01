Peur sur le lac, sur TF1, les deux premiers épisodes ce jeudi 9 janvier

Entre thriller et film catastrophe, Peur sur le lac met à nouveau en scène Clovis Bouvier et Lise Stocker, interprétés par Lannick Gautry et Julie de Bona.

Episode 1

Deux ans après l'affaire du Tueur du lac, Lisa et Clovis font à nouveau équipe. Tout commence par une banale histoire d'accident de plaisance sur le lac d'Annecy. Mais l'autopsie révèle que l'homme à bord, a en réalité été victime d'une hémorragie d'une rare intensité, qui a fait exploser tous ses organes. L’affaire se complique lorsqu'un deuxième corps avec les mêmes symptômes est déposé à l'hôpital d'Annecy : nervures sur la nuque, fièvre, hémorragie interne. Que se passe-t-il dans la ville ? Seraient-ce là les symptômes d'un empoisonnement ? Et si oui, qui s'apprête à semer la panique et le chaos ? Lisa et Clovis débutent leurs investigations...

Episode 2

Une souche peu connue du virus Ebola et dont aucun traitement n'est répertorié à ce jour se répand sur Annecy. Une course contre la montre s’engage pour trouver le patient zéro et stopper la propagation de la maladie. Le commandant Alice Wagner, médecin militaire, est dépêchée dans le plus grand secret en ville. S'agit-il d'un acte criminel ? D'un attentat terroriste ? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d'une petite fille et de son père ? Chaque minute compte car déjà, le nombre de victimes augmente…

