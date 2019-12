Peur sur le lac, une nouvelle mini-série sur TF1 à partir du 9 janvier, avec Julie de Bona et Lannick Gautry

Après Le mystère du Lac et Le tueur du lac, voici donc Peur sur le lac, le troisième opus sur TF1 des aventures de Clovis Bouvier et Lise Stocker, tourné entre Annecy et Paris.Une mini-série en 6 épisodes, dont les deux premiers vont être diffusés le jeudi 9 janvier en partenariat avec France Bleu.

En 2015, Clovis Bouvier et Lise Stocker enquêtaient pour la première fois sur TF1, c'était dans Le Mystère du Lac. En 2018, c'était le retour du duo dans Le Tueur du Lac.

Lannick Gautry et Julie de Bona (actuellement à l'affiche du Bazar de la charité) sont à nouveau au casting de Peur sur le Lac, toujours accompagnés de Lola Dewaere, Pierre Perrier, Cécile Rebboah et Matthias Van Khache. mais aussi de Sylvie Testud, Clotilde Courau, Anne Charrier, Bruno Debrandt et Frédéric Chau.

L'histoire

Lise Stocker (Julie de Bona) et Clovis Bouvier (Lannick Gautry) doivent faire face à une nouvelle menace totalement inédite. Plusieurs personnes sont atteintes d’un mal mystérieux et mortel. Un virus est en train de se répandre à Annecy.

Une course contre la montre s’engage pour trouver l’origine de ce virus et tenter de stopper sa propagation. Est-ce un accident ? Un acte criminel ? Terroriste ? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d’une petite fille et de son père ?

Chaque minute compte car déjà le nombre de victimes augmente…