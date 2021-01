Phil Spector, célèbre producteur de musique, est décédé en prison

Le producteur de musique Phil Spector est mort samedi 16 janvier à 81 ans. Il avait été aux manettes de plusieurs succès comme l'album "Let It Be" des Beatles. Phil Spector était emprisonné pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003.

Phil Spector, célèbre producteur de musique, est décédé samedi 16 janvier à l'âge de 81 ans, indique ce dimanche le Département pénitentiaire de Californie. Il était incarcéré pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, en 2003.

Producteur aux méthodes innovantes, il avait notamment été aux manettes des succès comme l'album "Let It Be" des Beatles. Il a laissé son empreinte sur la musique pop dans les années 1960 avec les enregistrements "murs du son", une technique qui permet de donner plus de profondeur au son.

Il a produit 20 hits entrés dans le TOP 40 entre 1961 et 1965 et il a collaboré avec les Beatles, les Righteous Brothers et Ike et Tina Turner. Il a également influencé de nombreux artistes depuis les Beach Boys jusqu'à Bruce Springsteen, qui avait recréé le "son Spector" dans son légendaire "Born to Run".