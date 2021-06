Philousports, figure bienveillante des réseaux sociaux, est décédé

Philippe, alias Philousports sur Twitter, passionné de ballon rond notamment et célèbre pour ses tweets suivis par 263.000 personnes, est décédé, selon nos informations, confirmées par son agence de communication ce samedi 19 juin.

Vendredi dernier, Philousports, 49 ans et atteint de myopathie, avait encore ému les Français dans une interview accordée à Brut. "Ce qui me touche, c'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose, avait-il notamment expliqué. Tu n'es pas inutile. C'est ça que je veux être, quand je ne serai plus là : qu'on dise 'putain, Philou il ferait ça'."

