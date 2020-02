PHOTO - L'animateur et journaliste breton Samuel Etienne est papa pour la deuxième fois

Le Rennais Samuel Etienne dont l'émission "Questions pour un champion" gagne de plus en plus de téléspectateurs est décidément un homme comblé. Ce jeudi 12 février, l'animateur et journaliste breton a annoncé sur Twitter la naissance de son deuxième enfant. Un petit garçon. "A deux c'était magique. A trois, un bonheur immense. A quatre, mon cœur n'en finit plus de déborder... Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie," a écrit l'animateur en accompagnement de la photo de son fils.

Samuel Etienne et sa femme Helen sont déjà parents d'un petit garçon de trois ans prénommé Malo. Depuis jeudi, de nombreux internautes célèbres ou non ont réagi à cette bonne nouvelle comme le nageur Yannick Agnel, les animatrices Faustine Bollaert et Nathalie Simon.