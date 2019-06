PHOTOS - De Mike Tyson à Bob Sinclar : les stars fêtent les 5 ans de la fondation Mouratoglou

Biot, France

Serena Williams, Victoria Silvstedt, Rachel Legrain-Trapani, Mike Tyson, Bob Sinclar, Florent Manaudou : la liste est encore longue ! Tous étaient réunis à Biot, à la Mouratoglou Academy, pour célébrer les cinq ans de la fondation du même nom. Crée en 2014, elle consiste à financer la formation tennistique des jeunes talents qui n'ont pas les moyens de s'offrir leur passion. "J'ai eu la chance de pouvoir rassembler autour de moi des donateurs passionnés de tennis, qui veulent aider les jeunes à progresser et à devenir un jour des champions. C'est ce qui s'est passé avec Stéfanos Tsitsipás", se réjouit Patrick Mouratoglou. Au sein de cette fondation, "seulement une douzaine de jeunes, car la formation coûte chère", précise le coach de Serena Williams. Parmi eux, Shanice Roignot, 12 ans : "C'est une chance ! Ils me payent ma formation et me permettent de progresser dans l'une des plus belles académies du monde." Pour Bob Sinclar, "_c'est un plaisir d'associer mon image, ma notoriété au sport_. Si ça se trouve, il y a un gamin qui va réussir dans cette académie et je me dirais que j'étais un petit grain de sable pour l'aider." Le célèbre DJ s'est ensuite prêté au jeu des photos, comme toutes les stars de la soirée.

Florent Manaudou et sa compagne, la joueuse de tennis Alizé Lim © Radio France - Stéphane Maggiolini

Serena Williams sur le tapis rouge © Radio France - Stéphane Maggiolini

Tatiana Golovin, ex-joueuse de Tennis © Radio France - Stéphane Maggiolini

Michaël Jeremiasz face aux photographes © Radio France - Stéphane Maggiolini

L'ex-miss France 2007, Rachel Legrain-Trapani. © Radio France - Stéphane Maggiolini