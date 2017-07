PHOTOS : Derniers jours de tournage en Limousin pour les ultimes épisodes de la série "Un village français"

Jusqu'au 13 juillet, les équipes d'Un village français tournent les ulitmes épisodes de la série, à Eymoutiers et Saint-Léonard-de-Noblat. Ce feuilleton à la longévité exceptionnelle pour une production française s'achèvera au bout de 72 épisodes consacrés à la seconde guerre mondiale.

C'est la der des der pour la série "Un village français". Les six derniers épisodes se tournent en ce moment en Limousin, pour boucler ce feuilleton dont les pics d'audience ont dépassé les trois millions et demi de téléspectateurs ces dernières années. Depuis neuf ans, une vingtaine de communes de la Haute-Vienne et quelques-unes de la Creuse on servit de décor aux scènes extérieures de la série, sensée se dérouler dans le Jura.

Le début de la septième saison a été diffusé à l'automne dernier et ceux qui sont tournés actuellement sont programmés à partir du mois de novembre sur France 3. Reportage en image dans les coulisses d'une journée de tournage à Eymoutiers. ▼

Audrey Fleurot, qui joue le rôle d'Hortense Larcher, répète la toute dernière scène de la série sur un pont d'Eymoutiers © Radio France - Nathalie Col

L'équipe de la série autour d'Audrey Fleurot, une des héroïnes, en plein réglage avant de tourner une scène © Radio France - Nathalie Col

Séance maquillage pour Emmanuel Daucé, producteur et co-créateur de la série qui se transforme en figurant (GI américain) pour un clin d’œil dans l'ultime scène d'Un village français © Radio France - Nathalie Col

Frédéric Krivine (à gauche), scénariste et co-producteur de la série, joue aussi les figurants aux côtés d'Emmanuel Daucé © Radio France - Nathalie Col

Les voitures de collection ont aussi droit à une séance maquillage, ici un peu de boue, avant de passer devant la caméra © Radio France - Nathalie Col

Quelques figurants patientent avant leur apparition. La production en a recruté environ 150 pour tourner les derniers épisodes qui mobilisent aussi 15 techniciens et 4 comédiens locaux © Radio France - Nathalie Col

Un village français en chiffres

Au total, la série "Un village français" comptera 72 épisodes répartis en 7 saisons. Au fil des années, elle a bénéficié d'un soutien de 1,46 millions d'euros de la part du conseil régional du Limousin, puis de Nouvelle-Aquitaine, pour 227 jours de tournage en Haute-Vienne et en Creuse. Les retombées économiques pour notre territoire s'échelonnent entre 290.000 et 1.183.000 euros par saison.