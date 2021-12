PHOTOS - Diane Leyre, Miss Île-de-France, élue Miss France 2022

Elle s'appelle Diane Leyre. La nouvelle Miss France qui succède à la Normande Amandine Petit vient de l'Île-de-France. Elle a 24 ans et suit un Bachelor en promotion immobilière.

Elle a été élue samedi soir lors d'une cérémonie au Zénith de Caen parmi 29 candidates âgées de 18 à 24 ans. Miss Normandie est 4e dauphine. Miss Tahiti est 3e dauphine. Miss Alsace est 2e dauphine. Miss Martinique est 1ère dauphine.

Miss Île-de-France, Diane Leyre, a été élue Miss France 2022 à Caen © AFP - Sameer Al-DOUMY

Les miss finalistes ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury présidé par Jean-Pierre Pernaut réunissant notamment la chanteuse Amel Bent et François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris.

Lors de la cérémonie, les jeunes femmes ont notamment défilé sur plusieurs thèmes de comédies musicales comme "Le Roi Lion", "Lalaland", "West Side Story" ou encore "Chantons sous la pluie".

Élection sur fond de polémique

Ce concours réservé aux femmes célibataires de plus d'1,70 mètre fait l'objet d'un nombre croissant de critiques. La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno a rencontré les miss à Caen ce vendredi et a déploré des "règles dépassées (...) qui peuvent être discriminantes". En octobre déjà, la ministre avait qualifié les règles du concours de "complètement has been".

Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France, reconnaît que des discussions sont en cours pour assouplir le règlement.

Et pour la première fois de l'histoire de la compétition, les candidates sont rémunérées pour la finale du concours (mais pas pour les répétitions).