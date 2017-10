PHOTOS - Dordogne : Stéphane Bern et le Grand-duc du Luxembourg en visite à l'imprimerie du timbre à Boulazac

Ce jeudi 5 octobre, le Grand-duc du Luxembourg et Stéphane Bern ont visité l'imprimerie du timbre de Boulazac. Ils ont assisté à l'impression de timbres à destination du Luxembourg.

C'était une première pour Philaposte. Ce jeudi 5 octobre, l'imprimerie du timbre de Boulazac a reçu la visite d'une tête couronnée. Son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri de Luxembourg a assisté à l'impression de timbres qui seront distribués dans son pays à partir du 5 décembre. Le souverain n'est pas venu seul, mais accompagné d'une délégation regroupant le directeur de Post Luxembourg, du directeur du service philatélique du grand duché et de l'animateur Stéphane Bern.

Trois médailles pour trois timbres

Depuis trois ans, Philaposte imprime régulièrement des timbres pour le grand-duché. A partir du 5 décembre, trois médailles honorifiques auront leur propre timbre. Ils sont imprimés en héliogravures, avec divers éléments en or et un gaufrage très soigné. Aux côtés de Stéphane Bern, le Grand-Duc de Luxembourg a pu assister aux différentes étapes de fabrication, jusqu'à la vérification des timbres. "Il y a très peu d'entreprises qui font de l'impression pour les timbres et nous avons choisi les meilleurs. La France a gagné. C'est remarquable de voir comment ces personnes travaillent. Le résultat est fabuleux, je me réjouis de les voir sur les enveloppes luxembourgeoises."

Une visite initiée par Stéphane Bern

Cette visite a été organisée à l'initiative de l'animateur de radio et de télévision, récemment reconnu citoyen luxembourgeois. "J'ai découvert ce travail lorsque le timbre du "Village préféré des Français" a été imprimé ici. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'une visite et que je l'ai proposée à notre Grand-Duc. Cela fait partie du patrimoine et c'est surtout un vrai savoir-faire d'artiste. Il y a un patrimoine industriel et derrière il y a des gens qui travaillent et il faut les mettre en avant," a déclaré Stéphane Bern entre deux arrêts dans les ateliers de fabrication. La visite au pas de charge, en présence des journaliste s'est terminée par une visite privée dans le magasin de l'usine. Le Grand-Duc a signer le livre d'or avant de reprendre la route pour Bordeaux.