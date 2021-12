VIDÉOS - Les coulisses de la première matinale filmée de France Bleu Vaucluse

Depuis ce mardi matin, la radio se regarde aussi ! France Bleu Vaucluse est la 23e matinale du réseau France Bleu à être diffusée sur France 3. Entre 7h et 9h, la matinale est diffusée en direct à la télévision, sur France 3 avec la TNT et sur les sites internet de France Bleu et de France 3. Et vous pouvez revoir la première en intégrale ci-dessous :

Pour la toute première fois, les auditeurs peuvent aussi voir la matinale depuis leur télé. Et la toute première diffusion de la matinale filmée de France Bleu Vaucluse a aussi été... filmée !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Médéric Gasquet-Cyrus et son "trompe-couillon"

Médéric Gasquet-Cyrus a mis son plus beau maquillage pour la première matinale filmée de France Bleu Vaucluse. - © Médéric Gasquet-Cyrus

Les chroniqueurs de la matinale de France Bleu Vaucluse ont aussi joué le jeu de la télévision. Le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus a mis son plus beau maquillage pour sa toute première chronique filmée du "Parler provençal". Une chronique consacrée ce mardi au "trompe-couillon", autre mot pour désigner le maquillage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un espace maquillage a même été installé près du studio de France Bleu Vaucluse !

Médéric Gasquet-Cyrus et Hugo Laroche se maquillent avant le passage à l'antenne. -

Bérénice Ravache et Samuel Peltier invités de la matinale

La directrice déléguée de France Bleu, Bérénice Ravache, et le directeur régional de France 3 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Samuel Peltier, étaient les invités du 6-9 de France Bleu Vaucluse. "Notre rôle de service public est de pouvoir être accessibles à tous les Français, donc on s'habitue à leurs usages. Désormais, la bonne humeur France Bleu s'écoute, se regarde à la télé, se suit sur internet", salue Bérénice Ravache. "Ça parait tellement naturel, c'est le sens de l'histoire, se réjouit aussi Samuel Peltier. Notre but, c'est d'être au service de tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et nous regardent. Donc je suis très heureux qu'on puisse proposer cette proximité de France Bleu aux téléspectateurs de France 3 Provence Alpes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le baladeur Maxime Peyron avec un fan de radio... devant sa télé !

Le baladeur, Maxime Peyron, a suivi cette toute première matinale filmée depuis le canapé de Noah Bedos, à Gargas. Ce jeune passionné de radio, et de France Bleu, nous a parlé de son amour de France Bleu !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Comment regarder la matinale filmée de France Bleu Vaucluse ?

La matinale de France Bleu sera désormais diffusée tous les jours, du lundi au vendredi, entre 7h et 9h. Elle peut se suivre :

En live sur le canal 3 en TNT dans le département du Vaucluse

En live sur l’application France Bleu : en cliquant sur "Regarder en direct" sur la page d'accueil

En live et en replay sur le site internet de France Bleu, francebleu.fr

En live et en replay sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur : paca.france3.fr