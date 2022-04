Photos : France Bleu Gironde prend son petit déjeuner dans la Meilleure Boulangerie de France

Pains et viennoiseries de la Meilleure Boulangerie de France au petit déjeuner, un programme bien alléchant pour l'équipe de France Bleu Gironde venue féliciter le binôme Rémy et Mathieu, les grands gagnants de la saison 9 de l'émission de M6 la Meilleure Boulangerie de France.

Ce samedi matin, France Bleu Gironde a installé son studio à Bourg pour prendre son petit déjeuner et vous réveiller depuis la Meilleure Boulangerie de France : la boulangerie pâtisserie Grandjean. C'est en effet l'équipe de cet établissement avec Rémy le patron et Mathieu le chef pâtissier qui s'est imposée dans la saison 9 de l'émission de M6 : la Meilleure Boulangerie de France.

Nous avons suivi ce binôme dès le début de la compétition. Lors de son duel face à Florent et Claire "De la farine et des mains", un établissement bordelais, Quand ils ont été désignés les représentants de la région Nouvelle-Aquitaine et bien évidemment lors de la finale nationale de cette compétition. Il était donc tout logique qu'au lendemain de leur victoire, nous soyons à Bourg pour les féliciter pour ce sacre et vous faire découvrir en images cet établissement.

Mathieu et Rémy, le binôme girondin avec le trophée de la Meilleure Boulangerie de France © Radio France - Hamza Elaafifi

juste avant d'enfourner les baguettes © Radio France - Hamza Elaafifi

la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg © Radio France - Frédéric Fleurot

Dans l'atelier de la boulangerie pâtisserie Grandjean à Bourg © Radio France - Hamza Elaafifi

Rémy Grandjean au micor France Bleu Gironde de Marie-Corine Cailleteau © Radio France - Hamza Elaafifi

Mathieu, l'un des deux membres du binôme vainqueur © Radio France - Hamza Elaafifi

Fabrication du flan distingué lors de la dégustation du jury de la Meilleure Boulangerie de France © Radio France - Hamza Elaafifi