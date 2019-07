PHOTOS France Bleu Isère s'installe dans ses locaux de transition, à Grenoble

Grenoble, France

5h59, comme chaque matin ou presque, Jérôme Orcet et Laurent Gallien sont au micro et vous les entendez dans le poste. On pourrait croire que tout est normal, mais dans les coulisses, les équipes de France Bleu et Radio France ont mis les bouchées doubles.

France Bleu Isère retrouve des locaux qui lui sont propres ! © Radio France - Benjamin Bourgine

Des locaux temporaires

En deux mois, les locaux choisis dans le centre de Grenoble ont été aménagés et équipés. Ce jeudi 11 juillet, ils sont prêts pour nous accueillir. France Bleu Isère émet de nouveau depuis des locaux qui lui sont propres, et c'est un grand plaisir de pouvoir vous parler depuis notre station, même si ces locaux sont temporaires.

France Bleu Isère s'est installé dans de nouveaux locaux, temporaires, mais déjà plus spacieux © Radio France - Benjamin Bourgine

Hébergés depuis janvier par France 3

En janvier dernier, l'incendie volontaire des locaux de l'avenue Viallet nous avait contraints à créer une radio dans un temps record dans les locaux de nos confrères de France 3 à la station de La Tronche. Nous les remercions encore pour ces 6 mois passés en leur compagnie, et surtout, grâce à eux, France Bleu avait pu émettre à nouveau, très rapidement.

Les premiers journaux de Laurent Gallien © Radio France - Benjamin Bourgine

Une page se tourne, l'aventure continue, et dès à présent, nous envisageons la suite ! Merci de votre fidélité.