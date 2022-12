PHOTOS - Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, élue Miss France 2023

Elle s'appelle Indira Ampiot. La nouvelle Miss France, qui succède à la Francilienne Diane Leyre, est originaire de Guadeloupe.

Elle a été élue samedi soir lors d'une cérémonie au M.A.CH 36 de Déols, près de Châteauroux, parmi 30 candidates.

La jeune femme brune de 18 ans seulement et mesurant 1m77 a tout juste décroché son bac . Elle souhaite intégrer une école de communication et a pour objectif de se spécialiser dans la communication publicitaire visuelle et dans le design.

Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Franche-Comté complètent le podium

Sa première dauphine est Agathe Cauet Miss Nord-Pas-de-Calais et sa deuxième dauphine Marion Navarro, Miss Franche-Comté. Miss Martinique, Axelle René est troisième dauphine et Miss Auvergne Alicia Ladeveze est quatrième dauphine

Les miss finalistes ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs de TF1 et le jury présidé par Francis Huster et réunissant notamment la championne de judoka Clarisse Agbegnenou, la Miss France 2013 Marine Lorphelin, le scénariste Dominique Besnehard, le comédien Arnaud Ducret le chanteur Kenji Girac et l'invitée de dernière minute Bérengère Krief.

Un avion d'Air Caraïbes avait amené les miss à Châteauroux directement depuis les Antilles à deux pas de la salle MACH 36 où s'est déroulée la soirée de gala - ©Laurent Vu/SIPA/TF1