L'ancien président de la République et sa compagne Julie Gayet ont visité, ce jeudi, le célèbre gouffre de Padirac. Le site touristique lotois partage des photos de leur visite familiale.

PHOTOS - Julie Gayet et François Hollande en visite au gouffre de Padirac

Certains visiteurs du gouffre de Padirac ne sont pas prêts d'oublier leur visite. Ce jeudi, l'ancien président de la République et sa compagne Julie Gayet ont visité le site touristique du Lot. Les photos de leur visite en famille ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Ce n'est pas la première fois que François Hollande visite le site. Il a laissé, en partant, un message dithyrambique sur le livre d'or du gouffre de Padirac : "Heureux de revenir sur ce site de Padirac, plusieurs décennies avant ma première visite. Rien n'a bien sûr changé sauf le haut niveau de qualification de l'équipe et l’amélioration de certaines installations. La France peut être fière de disposer ainsi d'une connaissance de notre terre et d'une des plus belles œuvres de notre nature".