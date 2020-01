PHOTOS - L'abbaye d'Aubazine, en Corrèze, inspire le décor du défilé Chanel ce mardi à Paris

Ambiance sobre et presque pieuse pour le défilé de la maison Chanel, ce mardi à Paris. Le décor est inspiré du jardin de l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze, où a grandi la petite Gabrielle, devenue Coco Chanel. La créatrice Virginie Viard a voulu rendre hommage aux sources de Chanel.

Aubazine, France

Le décor du défilé de la maison Chanel, ce mardi au Grand Palais à Paris, était largement inspiré d'un jardin de cloître : celui de l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze. La petite Gabrielle, devenue Coco Chanel, apssé son enfance dans ce qui était à l'époque un orphelinat.

Le jardin de l'abbaye d'Aubazine a largement inspiré la créatrice Virginie Viard pour le décor du défilé 2020 de la maison Chanel © Maxppp - Frédéric Lherpinière

. © Maxppp - Gao Jing

Tel le jardin de l'abbaye d'Aubazine, le décor du défilé Chanel ce mardi à Paris © Maxppp - Ian Langsdon

Presque un an après la mort de Karl Lagerfeld, Virginie Viard, son ancien bras droit devenue directrice artistique, a choisi un défilé sobre et sophistiqué. Elle a succombé au charme de l'ancienne abbaye cistercienne d'Aubazine où Gabrielle Chanel avait été placée dans un orphelinat après la mort de sa mère et où elle a passé une partie de son enfance.

A la recherche de cet esprit, Virginie Viard a littéralement fait un pèlerinage à la source, dans l'abbaye d'Aubazine, cet endroit hors du temps dont les les images ont marqué le style de la maison Chanel, pur et rigoureux.

"Ce lieu était très touchant, très inspirant. Je m'y suis sentie bien", raconte-t-elle . "Ce qui m'intéresse dans ce décor, c'est le paradoxe entre la sophistication de la haute couture et la simplicité de ce lieu", a souligné Virginie Viard dans une note d'intention du défilé. "L'idée de la pensionnaire, de l'écolière, des costumes des enfants d'antan, me plaisait aussi beaucoup".