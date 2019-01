PHOTOS - L'acteur Guillaume Canet tourne à Laval ce mercredi et demain à Mayenne

Laval, France

Près d'une centaine de personnes, des curieux et des fans de Guillaume Canet, sont venus, ce mercredi matin, assister au tournage d'une scène du film d'Edouard Bergeon, "Au nom de la terre", près du tribunal de Laval.

Guillaume Canet se prépare à tourner à Laval © Radio France

Le célèbre acteur sera, demain matin, de nouveau sollicité pour les dernières prises du film, au centre hospitalier du Nord-Mayenne.

Guillaume Canet est sur le point de quitter la Mayenne. Depuis le début du mois, Guillaume Canet tournait dans une exploitation de Saint-Pierre-sur-Orthe. Les prises de vues sont terminées la-bas.

Sur son compte Instagram, le comédien se dit "triste de quitter le décor de la ferme" et remercie tous les habitants pour leur accueil : "j’oublierais pas ces moments formidables passés avec vous durant toutes ces semaines ! Le tracteur, la moissonneuse, les champs, votre gentillesse et l’alcool maison vont me manquer"

"Au nom de la terre" est un film qui raconte l'histoire de plusieurs générations d'agriculteurs et les difficultés auxquelles ils doivent faire face.