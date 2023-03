PHOTOS - L'acteur Laurent Ournac au Barcarès pour former les futurs animateurs des "Campings Paradis"

"Camping Paradis", ce n'est pas qu'une série télé sur TF1, c'est aussi un label pour les vrais campings ! Trois sont labellisés dans les Pyrénées-Orientales dont le Camping Naia Village au Barcarès. Et ce mardi, l'acteur Laurent Ournac, personnage principal de la série, est venu former de jeunes animateurs en devenir.

Des ateliers dans l'esprit "Camping Paradis"

Ce label, c'est la promesse selon ses responsables de passer des vacances comme dans la série : le fameux portique "Camping Paradis", la voiturette électrique, l'ambiance familiale et les animateurs en t-shirt bleu turquoise. Et c'est sur ce dernier volet, l'animation, que l'acteur Laurent Ournac intervient chaque année pour former sur des ateliers les jeunes venus des quatre coins de la France, qui travailleront lors de la saison estivale dans les campings labellisés.

Au menu, des ateliers d'improvisation, de concentration, des exercices de présentation, pour travailler la posture, la prise de parole. "Je leur parlais d'anim'acteur, explique Laurent Ournac. Comment dans leur travail d'animateur ils peuvent prendre des petites choses qu'on utilise en tant que comédien pour construire nos rôles, pour qu'eux-mêmes se construisent un rôle au sein d'une entreprise. Parce que finalement les vacanciers qui vont se présenter face à eux toute la saison vont être en attente d'un service, d'un rendu, d'une ambiance qui est propre à cette série : la bienveillance, l'écoute, l'empathie."

Flore, 23 ans, se forme pendant près de deux mois et demi pour devenir animatrice. "Il peut nous apporter un petit plus, il a énormément d'expérience par rapport à nos formateurs de tous les jours", témoigne-t-elle. Travailler dans un "Camping Paradis" : "c'est un plus au niveau de l'expérience personnelle, professionnelle aussi, on se dit qu'on est pas dans un petit camping du coin, faut donner une bonne image, parler correctement...".

Ce mercredi, Laurent Ournac sera au Camping Paradis Le Pearl à Argelès-sur-Mer, pour continuer à former des jeunes. A Arles-sur-Tech, un troisième camping est labellisé : le Camping Paradis Le Vallespir.