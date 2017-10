Photos : l'ouverture du Festival du Film de Saint Jean-de-Luz

Clap de début et tapis rouge pour la 4ème édition du Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz qui se déroule jusqu'au 7 octobre dans la cité luzienne.

Ce mardi soir se déroulait au cinéma le Sélect de Saint Jean-de-Luz la soirée d'ouverture du Festival International du Film avec la présentation du jury présidé cette année par Michèle Laroque et la projection en avant-première mondiale du second film de Marc Dugain "l'échange des princesses" en présence du réalisateur et de son actrice Anamaria Vartolomei.

Ce sont le maire de la cité luzienne, Peyuco Duhart, et Lou Gala, l'égérie de l'édition 2017 que l'on retrouve sur l'affiche de l'événement, qui ont ouvert officiellement le festival. La présentation de l'ensemble des longs-métrages en compétition et l'accueil des 7 membres du jury par Patrick Fabre ont suivi lors de cette cérémonie d'ouverture.

le jury du Festival du Film de Saint Jean-de-Luz © Radio France

le jury 2017 sur la scène du cinéma Le Sélect © Radio France