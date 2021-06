PHOTOS : le nouveau défi de deux participants de "Pékin Express" passe par Dijon

C'est à la mi journée que Fabrice et Briac avaient donné rendez-vous à leurs fans dans la cour de l'Hôtel de ville de Dijon. Une soixantaine d'entre eux ont répondu à l'appel. Les deux anciens candidats de la saison 12 de l'émission d'aventures de M6 "Pékin Express" parcourent depuis le 15 mars la France à vélo au profit de la Ligue contre le cancer. Les deux hommes se sont lancés comme défi de parcourir 10 000 kms en l'espace de 6 mois en dormant chaque soir chez l'habitant. Ils passaient donc ce jeudi 3 juin à Dijon avant de prendre vendredi, la direction de Chalon-sur-Saône.

Le public dijonnais a répondu présent pour accueillir Fabrice et Briac dans la cour de l'Hôtel de ville © Radio France - Olivier Estran

Le binôme s'était illustré dans l'émission diffusée en 2019 sur M6. Ils étaient aussi les héros de Pékin Express Itinéraire Bis cette année. Une célébrité qu'ils ont décidé de se servir pour collecter des dons pour la Ligue contre le cancer.

Une célébrité que Fabrice et Briac mettent à profit pour une bonne cause © Radio France - Olivier Estran

Outre collecter des dons pour la ligue contre le Cancer, le duo signe aussi des autographes aux fans venus les soutenir © Radio France - Olivier Estran

Le duo s'est élancé de Lille le 15 mars et arrivera au terme de son périple fin septembre. L’objectif c’est de collecter 10.000 euros, soit un 1 euro du kilomètre.

Le duo est soudé malgré la différence d'âge © Radio France - Oliver Estran

Un duo soudé

Fabrice et Briac ont trente ans d'écart. 53 ans pour le premier, 23 ans pour le deuxième mais comme l'expliquait Fabrice au journal 20 minutes "On est vraiment contents de se retrouver. Il y a des affinités qui se voient à l’écran. On est compétiteurs tous les deux, on ne se pose pas de questions. Et puis quand on passe du temps H24 avec quelqu’un, qu’on parcourt 20.000 km, six pays, forcément ça crée des liens."

Deux célébrités unies désormais pour la bonne cause © Radio France - Oliver Estran

Une cagnotte en ligne

Une cagnotte est en ligne pour les aider à récolter des dons contre le cancer. Grâce à leurs dons, les contributeurs auront droit à plusieurs contreparties : une vidéo de remerciement, une soirée avec les deux candidats…

Les 5 000 premiers euros, déjà couverts par des subventions d’entreprises partenaires, sont dédiés à la logistique (déplacement, réparation, repas, etc). Au-delà, l’intégralité des dons sera reversé à la Ligue et aux Comités départementaux participants, quelle que soit la contrepartie choisie par l’internaute !