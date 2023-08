PHOTOS - Les coulisses de la prochaine série policière pour TF1, en tournage dans les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales ont l'habitude d'accueillir des tournages. Mais cet été, c'est un tournage XXL qui s'est installé dans le département. La société de production Terence Films met en boîte la prochaine série policière de TF1. Rivière perdue s'étalera sur six épisodes de 52 minutes, entièrement tournés en Vallespir pendant trois mois. De mémoire de Catalan, on n'avait pas vu ça depuis la série Les Innocents , en 2017.

Cette fois, l'histoire se déroule en Vallespir. Anna et Lucie ont disparu cinq ans plus tôt. Mystérieusement, un spectaculaire accident de voiture entraine la réapparition d'Anna. Les forces de l'ordre relancent alors l'enquête pour retrouver Lucie. Une course contre la montre s'engage.

Pourquoi le Vallespir ?

L'intrigue nous emmène à Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Céret, Prats-de-Mollo, Le Boulou ou Corsavy. "Nous avions besoin d'un lieu où la nature est très présente, explique Philippe Morlier, directeur de production. Nous souhaitions aussi filmer des villages typiques. L'histoire se déroulant à la fois en France et en Catalogne, les Pyrénées-Orientales apparaissaient comme le choix idéal."

Pour les besoins du tournage, Terence Films a recruté des figurants résidant en Vallespir ou en Haut-Vallespir. Des policiers et des gendarmes participent également à plusieurs scènes. "Nous sommes là pour apparaitre à l'écran mais également pour conseiller les acteurs et le réalisateur, précise Damien, policier à Perpignan. Par exemple pour une scène d'interpellation, nous avons la bonne gestuelle. Ça rend la scène plus crédible."

Quelle date de diffusion ?

Quant à l'hélicoptère que vous apercevrez dans la série, il s'agit d'un engin de l'entreprise Hélittoral Hélicoptères , basée à Perpignan. "C'est intéressant d'être mobilisé sur de grosses productions, reconnaît Dorian Tissier, aux commandes de l'hélicoptère. Ça fait marcher les entreprises locales et ça met en lumière nos compétences."

L'équipe de tournage, une cinquantaine de personnes, a notamment posé ses valises deux jours au refuge de Batère, à 1.400 mètres d'altitude. Nathalie, la gardienne, loue une grande pièce pour le maquillage et l'habillage des acteurs. "C'est un bon coup de projecteur, ça va nous ramener du monde !"

Le tournage se termine le 12 septembre. La production espère une diffusion sur TF1 en 2024.

Le refuge de Batère (Corsavy) a accueilli l'équipe deux jours pour le maquillage et l'habillage. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'équipe de tournage s'est installée quelques temps à Batère (Corsavy). © Radio France - Suzanne Shojaei

L'équipe en plein tournage à Batère (Corsavy). © Radio France - Suzanne Shojaei

L'hélicoptère utilisé dans Rivière perdue appartient à Hélittoral Hélicoptères, basée à Perpignan. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'équipe du film se compose d'une cinquantaine de personnes, sans compter les acteurs et les figurants. © Radio France - Suzanne Shojaei