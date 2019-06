PHOTOS – Les fans se pressent pour voir l’exposition consacrée à Johnny Hallyday à Saint-Tropez

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint Tropez propose jusqu’à juin 2020 une exposition exceptionnelle : "Johnny Hallyday à Saint-Tropez". Grâce à des objets ayant appartenu à la star et à des photos souvent inédites, les fans replongent dans les années varoises du rocker.

Saint-Tropez, France

C’est un clin d’œil de la mairie de Saint-Tropez à l’idole des jeunes : le vernissage de l’exposition « Johnny Hallyday à Saint Tropez » a lieu ce samedi 15 juin, jour de l’anniversaire de Hohnny Hallyday. Le rocker, disparu en décembre 2017, aurait eu 76 ans aujourd’hui et ses fans seront nombreux à lui rendre hommage en venant visiter l’exposition. Pendant un an (jusqu’au 1er juin 2020), le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez propose à ses fans de revivre les folles années tropéziennes de la star grâce à une exposition exceptionnelle.

De nombreux objets ayant appartenu à Johnny Hallyday sont présentés au public comme la Harley-Davidson bleu électrique que le chanteur chevauchait sur les routes du golfe de Saint-Tropez ou sur la scène du Stade de France en 1998. Les gants de boxe que le chanteur utilisait pour s’entraîner dans sa villa "La Lorada" sont également exposés. Une des guitares du rocker est également exposée.

Des photos prêtées par des Tropéziens

Les fans, venus de la France entière, découvrent également une soixantaine de photos… dont de nombreux clichés inédits. Ils ont été prêtés par des Tropéziens qui ont eu la chance de côtoyer Johnny Hallyday dans son intimité. Une photo le montre torse nu avec Sacha Distel et Henri Guérin, le patron du bar Le Gorille. Sur un autre cliché, Johnny Hallyday, enlaçant Adeline Blondeau, pose au milieu des ouvriers qui ont construit sa villa "La Lorada".

L'exposition "Johnny Hallyday à Saint Tropez" au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez. Jusqu’au 1er juin 2020. Entrée plein tarif : 4 euros.

La Harley Davidson "Laura Eyes" de Johnny Hallyday est exposée à Saint-Tropez © Radio France - Sophie Glotin

Cette même moto accompagnera Johnny Hallyday sur la scène du Stade de France en 1998 © Radio France - Sophie Glotin

Les gants de boxe de Johnny Hallyday sont exposés dans une vitrine © Radio France - Sophie Glotin

Johnny "gants aux poings" lors d'un entraînement à La Lorada avec son coach © Radio France - Sophie Glotin

Sacha Distel, Henri Guérin - patron du bar Le Gorille - et Johnny Hallyday © Radio France - Sophie Glotin