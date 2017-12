Miss Nord-Pas-de-Calais a été élue Miss France 2018 samedi soir à Châteauroux. Maëva Coucke a succédé à Alicia Aylies comme reine de beauté. Elle a devancé Miss Corse, première dauphine, et Miss Ile-de-France.

Châteauroux, France

Et la nouvelle Miss France est... Miss Nord-Pas-de-Calais ! Maëva Coucke a été élue samedi soir Miss France 2018 par le jury et les téléspectateurs de TF1 parmi 30 prétendantes à Châteauroux à l'occasion de la 88e cérémonie.

A 23 ans, la nouvelle reine de beauté est la première rousse à être couronnée. Cette étudiante en droit originaire du Boulonnais d'1m76 a devancé Miss Corse, première dauphine, et Miss Ile-de-France. Maëva Coucke succède donc à Alicia Aylies, qui avait été l'an dernier la première Miss Guyane à être sacrée.

Miss France 2018 : Miss Nord-Pas-de-Calais

Première dauphine : Miss Corse

Deuxième dauphine : Miss Ile-de-France

Troisième dauphine : Miss Champagne-Ardenne

Quatrième dauphine : Miss Réunion

Miss France 2018 © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Les premiers mots de Miss France 2018 en conférence de presse

Maëva Coucke tient sa première conférence de presse en tant que #MissFrance2018 à #Chateaurouxpic.twitter.com/s8uark4wPz — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 16, 2017

Les cinq finalistes

Miss Île-de-France (Lison Di Martino)

Pour #MissIleDeFrance votez 5 par SMS au 72500 ou en appelant au 3680 #MissFrance2018pic.twitter.com/9xr55bMQh8 — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Miss Nord-Pas-de-Calais (Maëva Coucke)

Pour #MissNordPasDeCalais votez 11 par SMS au 72500 ou en appelant au 3680 #MissFrance2018pic.twitter.com/AKBOUhNM8A — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Miss Réunion (Audrey Chane-Pao-Kan)

Pour #MissReunion votez 8 par SMS au 72500 ou en appelant au 3680 #MissFrance2018pic.twitter.com/CbAedvzwGQ — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Miss Champagne-Ardenne (Safiatou Guinot)

Pour #MissChampagneArdenne votez 9 par SMS au 72500 ou en appelant au 3680 #MissFrance2018pic.twitter.com/Md2chfMEJM — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Miss Corse (Eva Colas)

Pour #MissCorse votez 6 par SMS au 72500 ou en appelant au 3680 #MissFrance2018pic.twitter.com/HS84Echg7z — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Pour choisir les cinq finalistes parmi des jeunes femmes venues de 22 régions métropolitaines et de huit territoires ou départements d'outre-mer, les téléspectateurs ont voté aux côtés du grand jury coprésidé cette année par le couturier Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaere, Miss France 2016 sacrée Miss Univers en 2017.

Parmi les autres jurés de cette émission animée par Jean-Pierre Foucault pour la 23e fois et Sylvie Tellier : les chanteuses Nolwenn Leroy et Lorie Pester, l'humoriste Anne Roumanoff, le rugbyman Vincent Clerc et le comédien espagnol Agustin Galiana. Le chanteur britannique Ed Sheeran était l'invité d'honneur.

Tableaux de fêtes

Les grandes fêtes françaises comme le 14-juillet, le Carnaval de Nice ou les fêtes foraines ont été évoquées tout au long de la cérémonie par les prétendantes mises en scène dans une dizaine de tableaux chorégraphiés.

Un tableau digne du 14 juillet pour nos Miss ! 🇫🇷

On en redemande ? #MissFrance2018pic.twitter.com/pZhsHzsTzV — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Quel 1er tableau présenté par nos Miss 👏

Vous avez aimé ? #MissFrance2018pic.twitter.com/CcgqZc7aXa — TF1 (@TF1) December 16, 2017

Lutte contre les violences faites aux femmes

Cette 88e cérémonie a été dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les Miss ont tourné un clip pour dénoncer les violences faites aux femmes, et inciter les victimes à prendre la parole, deux mois après le déclenchement de l'affaire Harvey Weinstein.

Pendant la soirée #MissFrance2018, un message vidéo enregistré des 30 candidates en soutien aux femmes victimes de violences. "Je suis belle, je suis moi, je suis elles (...) nous sommes libres de penser et d'agir. Nous sommes des femmes et nous en sommes fières." — France Bleu Berry (@FB_Berry) December 16, 2017

Une initiative annoncée qui n'avait pas convaincu les associations féministes qui voient dans la cérémonie une célébration de la "femme objet".

Hommage à Johnny

Après la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre dernier, l'émission a rendu hommage au chanteur avec la chanson "Je te promets". Les Miss ont dansé en robe de tulle longue et rose alors que le public dans la salle a allumé la lumière des téléphones portables.

Presque pas de chute

Pas de gamelle (heureusement pour elles) lors de cette édition. On était à deux doigts de la chute de Miss Rhône-Alpes.

proche de la cata pic.twitter.com/LyrwcW6kmd — Philou (@philousports) December 16, 2017

A noter également la chute de l'écharpe de Miss Limousin. Elle a réalisé son numéro sans que l'on puisse l'identifier.

Perdre son écharpe : c'est le comble pour une miss ! Mauvais présage pour miss Limousin #MissFrance2018 — Dita Von Teach (@DitaVonTeach) December 16, 2017

18 candidates éliminées d'avance

Parmi les 30 candidates, 12 avaient déjà été retenues par le comité de sélection : Languedoc-Roussillon, Martinique, Provence, Limousin, Ile-de-France, Corse, Aquitaine, Réunion, Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Guyane.

Voici vos 12 finalistes à l’élection #MissFrance2018 ✨

À vous de jouer ! pic.twitter.com/s7RdbkHXT8 — Miss France (@MissFrance) December 16, 2017

Voici vos 12 finalistes à l’élection #MissFrance2018 ✨

À vous de jouer ! pic.twitter.com/nH2sapH3mL — Miss France (@MissFrance) December 16, 2017

Voici vos 12 finalistes à l’élection #MissFrance2018 ✨

À vous de jouer ! pic.twitter.com/jNxM2cjLSd — Miss France (@MissFrance) December 16, 2017

Les téléspectateurs ont toutefois été les seuls à choisir la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.

Sur francebleu.fr, vous aviez choisi Anaïs Dufillo, de la région Midi-Pyrénées.