Les Trois photos ont été dévoilées ce lundi par le palais de Kensington, outre-Manche. Ce sont les premiers clichés officiels réalisés pendant le mariage du prince Harry et Meghan Markle, célébré samedi.

En mode "amoureux" sur les marches de Windsor

La première est prise en noir et blanc. Elle montre Harry et Meghan tout juste mariés et faits duc et duchesse de Sussex. Ils posent sur les marches du château de Windsor, à Londres.

© Maxppp -

Les enfants d'honneur pour un moment de sourire

Sur la deuxième photo, le prince Harry et Meghan Markle sont installés dans le château et sont entourés des plus jeunes membres de la famille royale, tout sourire. Ces derniers étaient par ailleurs enfants d'honneur durant la cérémonie.

© Maxppp -

Quatre générations réunies

Le troisième cliché est plus classique et accorde une place à chaque membre de la famille royale. La reine Elisabeth y pose, à gauche, aux côtés du prince Philip. Derrière eux, le prince Charles et son épouse, Camilla Parker Bowles. Au centre trônent bien évidemment les mariés, Harry et Meghan, alors qu'à droite Kate Middleton pose assise, avec son mari le prince William derrière elle. À noter que le jeune Louis, né le 23 avril dernier, est absent de la photographie.