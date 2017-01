PHOTOS - Marion Lefebvre, la candidate aixoise sexy de Top Chef assume le buzz sur les réseaux sociaux

Best of Instagram #2016bestnine 512,3K like on Instagram 🎉🎊 2017 me voilà !!! Ça promet d'être une belle année, beaucoup de challenges et de nouveautés. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien, la création d'un blog est en cours pour me permettre d'être plus proche de vous, j'espère pouvoir continuer à vous influencer d'avantage sur mon chemin 🌍🌍🌏 Je vous souhaite à vous, vos familles, et vos amis une agréable soirée. Donc lever un verre au passé, au présent et au futur 🍸🍾✨ #marionlefebvre #topchef #marionlefebvretopchef #aixoise #aixenprovence #aixmaville #bestnine2016 #instagram #influencer #photooftheday #follow4follow #instadaily #instafollow #all_shots #follow

A photo posted by Marion Lefebvre (@marionlefebvre_topchef) on Dec 31, 2016 at 6:01am PST