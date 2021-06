PHOTOS - Mathieu et Alexandre de L'amour est dans le pré se sont dit "oui" à Sernhac, dans le Gard

Alexandre et Mathieu, couple formé grâce à l'émission L'Amour est dans le pré, se sont dit oui à Sernhac dans le Gard, ce samedi. Un mariage dans la pure tradition camarguaise filmé par la production de M6. Karine Le Marchand, présentatrice de l'émission et amie proche du couple était présente.

Les 1700 habitants de Sernhac n'ont pas l'habitude d'une telle effervescence. Ce samedi, les rues du village étaient remplis de monde, et de caméras. Une foule d'invités pour un mariage particulier : celui de Alexandre et Mathieu, couple formé lors de la saison 15 de L'Amour est dans le pré et qui tient une manade dans le village. L'équipe de production de l'émission diffusé sur M6 sera aussi présente pour tourner un épisode de "Que sont-ils devenus ?" : une émission qui revient sur les anciens candidats de L'Amour est dans le pré.

Dans les invités, nombreux étaient des anciens candidats de l'émission phare de M6. Comme par exemple, Pierre et Fred de la saison 7 : "On est un peu des dinosaures nous, rigole Fred, mais on est très heureux d'être ici ! Même si on n'a jamais rencontré Mathieu et Alexandre en vrai avant, on s'appelle souvent et ADP (acronyme pour L'Amour est dans le pré NDLR), c'est une grande famille"

Eric et Laurent étaient aussi des candidats de la saison 15, comme Mathieu. Ils sont heureux de se retoruver pour cet évènement. © Radio France - Juliette Pierron

Jean-Claude, devenu célèbre lors de la saison 15 de l'émission pour sa galipette dénudée hors du jacuzzi. © Radio France - Juliette Pierron

Un mariage camarguais traditionnel

Bruits de sabots : ça y est le cortège arrive. Car le mariage se déroule dans la pure tradition camarguaise. Alexandre ouvre le cortège avec devant lui des hommes et des femmes en costume traditionnels camarguais. Puis, il est suivi par des "gardians" sur des chevaux camarguais reconnaissables à leur robe blanche. Enfin Mathieu ferme la marche.

Des hommes et des femmes en costume provencal forment une haie d'honneur. © Radio France - Juliette Pierron

Pierre, originaire du Gers, réagit : "C'est magnifique cette culture. Il faut à tout prix conserver ça." Sa femme Fred surenchérit "C'est très bien de montrer ses belles traditions, je leur dis bravo à tous les deux pour cette belle idée."

Le cortège des "gardians" camarguais © Radio France - Juliette Pierron

Le couple avec le plus jeune de leurs manadiers © Radio France - Juliette Pierron

Mathieu au bras de Karine Le Marchand

Ce mariage a un invité d'honneur : Karine Le Marchand, devenue une amie proche du couple lors du tournage de la 15ème saison de L'Amour est dans le pré. "Elle occupe une place très importante dans mon cœur", explique Mathieu. Malheureusement, mes deux parents sont très malades et hospitalisés. ca a été très dur d'apprendre qu'ils ne pourront pas être présents pour mon mariage. Alors j'ai proposé à Karine l'idée, elle a tout de suite accepté."

Officiellement mariés, les deux époux sont sortis de la mairie suivis par le maire de Sernhac Gaël Dupret. "C'était très émouvant, j'ai presque eu la larme à l'œil, admet-il. C'était un réel plaisir de marier ces deux belles personnes. C'est un symbole fort déjà parce qu'ils font partie d'une génération qui dit stop à l'homophobie et puis ce mariage est filmé, cela va rendre visible nos belles traditions. C'est très positif."

Les chevaux camarguais ont belle allure dans ce mariage traditionnel. © Radio France - Juliette Pierron

Quant aux jeunes mariés, entre leurs fortes émotions et les prises de vue par la production de M6, ils trouvent quelques minutes de repos après la cérémonie à la mairie : "C'est que du bonheur", résume Alexandre. et Mathieu d'ajouter "J'ai du mal à réaliser. C'est le plus beau jour de ma vie." Comme quoi, l'amour est dans le pré, mais aussi ... dans la Camargue.