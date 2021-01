PHOTOS - Miss France 2021 Amandine Petit de retour à Caen en toute discrétion

Elle aurait aimé faire un retour plus chaleureux et rencontrer le public. Mais Amandine Petit a dû se contenter d'une rencontre à huis clos avec les journalistes dans les murs de l'hôtel de Ville de Caen. Au menu des discussions, la possible organisation de l'élection de Miss France 2022 à Caen.