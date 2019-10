PHOTOS - Miss France : Chloé Prost élue Miss Rhône-Alpes 2019

View this post on Instagram

L’aventure Miss France commence... Je porterai avec fierté cette nouvelle écharpe de Miss Rhône-Alpes pour représenter au mieux notre belle région sur le plateau de Miss France. Un grand merci au public et au jury qui ont cru en moi... et à vos nombreux messages qui me font chaud au cœur. J’ai partagé cette belle aventure Miss Rhône-Alpes avec 17 autres magnifiques candidates... une promo 2019 qui restera gravée. Un grand merci à tous les membres du @comitemissrhonealpesoff qui ont été très présents et ont su nous accompagner dans cette belle aventure... merci à @where.is.mr.brian pour nous avoir aussi bien préparées et pour ce show juste magique ! Enfin je tiens à remercier la talentueuse @ludivineguillot pour la création de cette robe juste sublime... 🤩 À très vite pour cette nouvelle aventure qui m’attend: Miss France 2020 le 14 décembre prochain à Marseille! ———————————————————————— 👗: @ludivineguillot 💇🏻‍♀️ : @saintalgue 💄 : @peyrefittemakeup