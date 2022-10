PHOTOS - "On n'oublie pas les racines": le champion Julian Alaphilippe de retour en Berry

C'était l'événement du jour en Berry : Julian Alaphilippe de retour sur ses terres natales. Ce samedi, le double champion du monde s'est rendu à Saint-Chamand-Montrond, son village de naissance, pour assister à une cérémonie en son honneur. Le Pôle d'entraînement cycliste municipal porte désormais son nom, la plaque a été dévoilée dans la matinée en présence d'élus et de nombreux habitants de la région, tous ravis d'accueillir leur héros local.

Le Pôle d'entraînement cycliste de Saint-Amand porte désormais le nom du double champion du monde.

Plusieurs centaines de fans à la séance de dédicaces

Une cérémonie suivie d'une séance de dédicaces à la Pyramide des métiers d'art, à laquelle de nombreux fans se sont rendus. Dans la longue file d'attente, beaucoup de familles et de jeunes vêtus de leur maillot de cyclisme, un exemplaire de l'autobiographie du champion "Mon année arc-en-ciel" sous le bras, prêts à patienter un bon moment pour le rencontrer.

Dans la longue file d'attente, beaucoup de familles et de jeunes vêtus de leur maillot de cyclisme, un exemplaire de l'autobiographie du champion sous le bras.

Parmi eux, Enzo : "J'ai pu lui serrer la main, c'était mon moment préféré, raconte le jeune berrichon de 7 ans. Je l'ai déjà vu plein de fois à la télé mais je suis content de le voir en vrai!" "C'est forcément émouvant, Julian c'est un modèle pour tout le monde et que le pôle porte son nom, ça fait quelque chose, témoigne Julie, une jeune coureuse de 16 ans qui habite à quelques kilomètres de Saint-Amand. C'est magique de le voir ici."

Le double champion du monde de cyclisme était à Saint-Amand-Montrond pour dédicacer son autobiographie "Mon année arc-en-ciel".

Julian Alaphilippe pressé de "remettre les compteurs à zéro pour la prochaine saison"

"Il a grandi dans la cité Didier Gerbaud, l'immeuble juste à côté du pôle d'entraînement, rappelle le maire de Saint-Amand-Montrond, Emmanuel Riotte, fier d'avoir pour ambassadeur la star du cyclisme.

Le Saint-Amandois de cœur, Julian Alaphilippe n'a pas souvent l'occasion de revenir mais il l'assure : "On n'oublie pas les racines, je suis très content et touché de voir autant de monde me saluer et me féliciter."

"Après une année sportive compliquée avec beaucoup de chutes et de pépins de santé, j'ai hâte de remettre les compteurs à zéro pour la prochaine saison" - Julian Alaphilippe

