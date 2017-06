PHOTOS - Tours : A la recherche de Vanessa Paradis

Vanessa Paradis est en Touraine en ce moment. L'actrice tourne un thriller du réalisateur Yann Gonzalez pendant deux semaines. Ce vendredi après-midi, notre reporter, un fan de la première heure a tenté de l'approcher.

Il s’appelle Fabien Fourel, il est journaliste à France Bleu Touraine et cet après-midi il a tenté de rencontrer son idole : Vanessa Paradis. L'actrice tourne un thriller en ce moment en Touraine pour le réalisateur Yann Gonzalez. Un film qui sortira l'année prochaine et qui s’appelle "Un couteau dans le cœur". Et cet après-midi une scène de ce futur long métrage était tournée rue du Plat d'Etain à Tours. L'occasion révée de tenter d'approcher la star.

Découvrez tout de suite si notre reporter y est arrivé ..

Notre journaliste France Bleu Touraine a t'il rencontré Vanessa Paradis ? Copier

Le lieu de tournage à Tours © Radio France - Fabien FOUREL