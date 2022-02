PHOTOS - Zinédine Zidane à Marseille pour inaugurer la maison médicale digitale de La Castellane, son quartier

Zinédine Zidane est à Marseille, sa ville natale, ce vendredi. Il est venu inaugurer la maison médicale digitale dans son quartier de la Castellane, situé entre le 15e et le 16e arrondissement de la ville. C'est le quartier où a grandi le champion du monde de football 1998. "Je suis de la Castellane, j'ai grandi ici avec mes parents, ma famille. Ils ont vécu ici. Je connais bien ce quartier, je l'aime même s'il a changé un petit peu", a déclaré Zinédine Zidane, devant la nouvelle structure.

"Il me semble vraiment important de soutenir cette initiative explique l'ancien footballeur professionnel. Elle va permettre d'améliorer la vie des gens et la vie de ce quartier parce que c'est le plus important ; et la vie des quartiers en général dont certains sont devenus ce qu'on appelle des déserts médicaux. Et ça, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible de laisser se creuser les inégalités dans l'accès aux soins."

Zinédine Zidane a remercié tout ceux qui ont permis la réalisation de ce projet à la Castellane, dont le professeur Philippe Metellus ; un projet qui "va apporter des solutions efficaces dans le quotidien des gens car on parle de faciliter l'accès à tous aux soins, c'est la dignité des êtres humains". L'ancien footballeur professionnel espère que ce dispositif pourra se déployer dans tous les quartiers qui en ont besoin dans la région et partout en France.

Zinédine Zidane inaugure la maison médicale digitale dans son quartier de la Castellane à Marseille. © Radio France - Fred Chapuis