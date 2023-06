Pierre de Maere : "La Bretagne, c'est ma carte postale"

Pierre de Maere est né à Uccle près de Bruxelles, il a pourtant passé plus de temps en Bretagne qu'une majorité de Français :

"Mes parents ont une petite maison en Bretagne, à Erquy, un joli village breton donc, et depuis que je suis né, j'y vais très souvent en vacances, au moins quatre fois par an. Aujourd'hui encore, j’irai en juillet, j’irai en août."

Ce que le chanteur du titre Un Jour, Je marierai un Ange aime particulièrement dans les Côtes-d'Armor, c'est le calme :

"À Erquy, il n’y a pas trop de monde et j’aime bien ça. Les côtes bretonnes sont magnifiques, on y mange bien. Il a beaucoup de raisons d'y aller."

Évidemment, Pierre de Maere, encore adolescent, découvre les joies et surtout les pièges de la marée atlantique :

"Là où je vais, en fait, il y a une plage qui s’appelle la plage des Hôpitaux et il y a une presqu'île. On peut y aller à marée basse pour profiter du lieu qui est magnifique, mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que, à un moment donné, quand la marée monte, le chemin qui y mène devient submergé. Il m'est arrivé de me retrouver habillé sur cet îlot, et il a fallu rentrer avec de l’eau jusqu'à la taille. J'aurais pu passer la nuit sur l'îlot, ce qui est interdit. À ce moment-là, il y a les secours qui viennent quoi qu’il arrive. Je ne sais pas pourquoi et je trouve ça très dommage."

Le calme de la vie parisienne

Quand il n'est pas en tournée, Pierre de Maere vit dans le 19e arrondissement de Paris. Il vit d'ailleurs en colocation avec sa claviériste dans un appartement calme, près de Laumière.

"C'est bien, on n’y est pas mal, c'est populaire, et il y a de bons restaurants. Il y a les Buttes-Chaumont qui sont à côté de chez moi. C'est merveilleux parce que c'est très beau. Trop de monde en été, mais c'est quand même très beau. Je me sens un peu touriste quand j'y vais, mais je passe du bon temps."

S'il vit aujourd'hui à Paris, il a découvert la capitale il y a quelques années, sur un coup de bluff :

"À une époque, j'étais photographe, très amateur, mais j'aimais ça. D'abord, c'étaient des portraits. J'avais quatorze, quinze ans et je prenais en photo ma sœur. Puis, j'ai eu envie de monter en gamme et je me suis mis à photographier des mannequins et des personnalités.

La première fois que je suis monté à Paris, j'avais seize ans, il me semble. C'était pour shooter un acteur qui s'appelle Alex Lawther, qui joue dans “The End of the F***ing World”. Il est génial, ce mec, et il a une belle tête. Donc je m'étais dit, je rêve de le shooter. J'ai contacté son agence sans aucun espoir de quoi que ce soit. Et ça a marché parce que, quelques fois, la chance vous sourit. Il faut toujours oser envoyer des mails, il n’y a rien à perdre.

Donc j'ai fait des photos à Montmartre, j’ai fait des photos aux colonnes de Buren, j'ai fait des photos dans tous les endroits les plus touristiques de Paris, mais les photos sont très belles."

Une Provence de carte postale

"Il y a un endroit où je ne suis jamais allé et que j'ai envie de découvrir : c'est la Provence."

Pierre de Maere a une image légère et onirique du sud de la France. Les récits de sa mère, qui a passé ses vacances en Provence, ont fixé pour de bon cette image de carte postale :

"Ça a l’air magnifique, la Provence, et ces petites maisons provençales... Je ne sais pas. Il y a un truc autour de cette région. Et même dans les films français classiques qui ont été tournés là-bas, je ne sais pas, il y a un truc. Oui, c'est ma carte postale, carrément."

S'il fallait choisir, "ce serait la Bretagne en été, la Provence à l'automne, au printemps."

Rester sensible aux charmes du Nord

De Bruxelles à Lille, il n'y a qu'un pas (ou presque). Pierre de Maere a eu de nombreuses occasions de visiter la capitale nordiste, ville qu'il apprécie particulièrement :

"Je trouve que Lille est plein de charme. D’abord, on y est bienvenu, c'est assez chaleureux. J'aime bien le marché de Noël de Lille qui est très beau avec la grande roue. J'ai des souvenirs amoureux là-bas alors c'était super. Non, ça me plaît. Lille, j’aime beaucoup. Je recommande.

Pierre de Maere en tournée

Récompensé par le prix Révélation masculine lors de la cérémonie des Victoires de la musique, le premier album de Pierre de Maere sorti en janvier est porté par le single "Un jour Je marierai un ange".

Repéré par "L a nouvelle scène musicale" sur France Bleu avant même la sortie de son premier EP, il recevra quelques mois plus tard de la part de Nathalie André, directrice des programmes et de la musique de la radio, son premier prix "Talent France Bleu".

Pierre de Maere est actuellement en tournée pour une série de concerts qui le conduira de Strasbourg à Rennes en passant par Avignon, Paris, Reims ou Le Mans. De nouvelles occasions de découvrir la France et ses spécialités.