Pierre Gattaz, le président du MEDEF, veut s'installer au château de Sannes

Le président du MEDEF veut acheter 11 millions d'euros le château de Sannes. Jardin à la française, piscine chauffée et vignes AOC Luberon. Pierre Gattaz pourrait devenir viticulteur en Luberon.

Le président du MEDEF veut s'installer en Lubéron. Le Canard Enchaîné révèle que Pierre Gattaz a signé une promesse d'achat de 11 millions d'euros pour le château de Sannes. La magnifique bâtisse du 17° siècle était à vendre depuis plusieurs années. Le patron du MEDEF pourra profiter d'un jardin à la française, de plusieurs piscines.

Piscine chauffée et 35 hectares de vignes AOC

Depuis plusieurs années le château de Sannes était à vendre. L'anglaise Lady Hamlyn voulait 30 millions d'euros pour 2 100 m², six suites, une piscine chauffée, une autre au bout du jardin à la française, un vieux moulin, 35 hectares de vignes AOC Luberon, 38 hectares d'oliviers et amandiers. La propriété avait intéressé des fonds de pension américains. Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple avait fait une offre à 25 millions d'euros. Finalement , le domaine et la bâtisse ont été négociés 11 millions d'euros par Pierre Gattaz.

La maire de Sannes s'inquiétait pour l'avenir des vignes et des oliviers du domaine

Pour l'instant, la vente n'est pas officielle : le nouveau propriétaire n'est pas encore venu en mairie. Madame le maire de Sannes ne redoute pas de manifestations d'opposants au MEDEF devant le château. Elle se souvient du "beau monde que recevait la lady" britannique. Un proche de Pierre Gattaz confie au Canard Enchaîné qu'il veut "faire de l'agriculture bio et organiser des manifestations culturelles internationales" dans le château de Sannes.