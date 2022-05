Pierre Lescure : "À Cannes, il y a moins de fêtes qu’on ne l’imagine"

Président du Festival de Cannes depuis 2014, Pierre Lescure s’apprête à tirer sa révérence après cette édition 2022. Dans Place(s) à, l’homme de médias nous parle de son rapport avec cette ville, de ses racines parisiennes et de son lieu de villégiature dans le Vaucluse.

En plus de 50 ans, Pierre Lescure est devenu une figure incontournable du paysage médiatique français, adoptant tour à tour les casquettes de journaliste, de présentateur et de patron de chaîne. Cet indissociable du Canal + des débuts voue un amour pour Paris et l’urbanité, tout en cherchant un "équilibre" nécessaire avec la nature.

Parisien depuis quatre générations

Pierre Lescure est né à Paris dans le 15e arrondissement, en 1945. Bien que la lignée familiale soit parisienne depuis quatre générations, la sienne est allée s’installer à Choisy-le-Roi, en banlieue sud.

On était à douze minutes en train du boulevard Saint-Michel. Donc vous étiez en banlieue, mais à deux pas de Paris

Le jardin du Luxembourg : son quartier général

Enfant, Pierre Lescure a passé quasiment tous ses jeudis au jardin du Luxembourg "car on était en vacances le jeudi à l’époque".

Ça fait un peu bobo de dire ça, sauf que moi, j'ai grandi et j'ai toujours vécu à Paris […] Et donc je connais chaque porte cochère, chaque angle de carrefour de ce quartier du sixième arrondissement

Résultat : il vit aujourd’hui dans ce quartier "à 25 mètres de là où habitait [sa] grand-mère paternelle".

Les vacances dans la Sarthe

J'ai adoré toutes les vacances d'été dans mon enfance lorsque mes parents m'envoyaient chez des oncles ou des tantes dans la Sarthe

Son amour pour ce département, l’homme de radio et de télé l’a développé jeune, attiré par "cet équilibre de petites villes, de moyennes villes" à proximité d’un monde agricole qu’il affectionne aussi, dans un paysage où "le Loir coule aussi doucement que la Loire".

Il fait bon vivre à Cannes

En tant que Président du Festival de Cannes depuis 2014, Pierre Lescure connaît bien la ville qu’il considère être "un écrin sur la Méditerranée".

Il fait bon vivre à Cannes qui est une ville bien organisée, bien gérée, magnifiquement située entre les grandes métropoles Nice, Marseille, Toulon

Quand on l’interroge sur les lieux branchés où il fait bon sortir lors du festival, sa réponse est simple : "L'endroit le plus VIP à Cannes, c'est le Palais des festivals […] Pendant le festival, il y a moins de fêtes qu'on ne l'imagine"

Loin d’ignorer qu’il existe toutefois des endroits "qui vous accueillent jusqu’au petit jour", Pierre Lescure rappelle surtout une évidence :

Il se joue de tels moments de carrière qui peuvent tout changer qu’on ne peut pas à la fois passer des nuits blanches et connaître ces émotions-là. Il faut choisir ses passions

Un équilibre entre la nature et la ville

Depuis 25 ans, Pierre Lescure, sa femme et sa fille passent leurs vacances dans le Vaucluse, à l’Isle-sur-la-Sorgue.

Vous avez la jolie [rivière] Sorgue qui traverse la ville, vous avez les grandes roues à eau sur la rivière, mais il y a des artisans, il y a un lycée, il y a un lycée technique, il y a un lycée agricole, il y a une vraie vie dans cette ville

Et Pierre Lescure peut aussi s’adonner à deux de ses passions : la brocante ("une des folies de ma vie") et la lecture. À ce sujet d’ailleurs, il nous livre une bonne adresse. Le Passeur de l'Isle, serait "une des plus belles librairies de tout le Vaucluse". Avis aux amateurs qui passeraient dans le coin !