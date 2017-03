Pierre Menès : "Le début de ma vraie résurrection sera le jour de mon retour à l'antenne"

Il attendait ce moment depuis de longs mois. Pierre Menès, commentateur sportif du "Canal Football Club" sur Canal +, opéré le 12 décembre dernier, revient à la télévision dans le 2 avril. Depuis l'été dernier, il était atteint d'une cirrhose Nash. Il souhaite sensibiliser le public au don d'organe.

Il revient de loin et il se sait. Pierre Menès doit aujourd'hui sa vie à un double don d'organe. "Quand j'ai été greffé, j'avais quelques jours à vivre", explique aujourd'hui à France Bleu Loire Océan le commentateur sportif du Canal Football Club, dans sa maison de La Baule. Atteint d'une cirrhose Nash, aussi appelée la pathologie du foie gras humain ou du soda, il a perdu 45 kg avant de bénéficier d'une double greffe du rein et du foie le 12 décembre dernier. Cette maladie, peu connue du grand public, pourrait concerner 25 à 30% de la population. Elle est liée au mode de vie : sédentarité, diabète, obésité.

Aujourd'hui, Pierre Menès va mieux. Il revient même sur les écrans de Canal + le 2 avril. Rencontre à La Baule, où le commentateur vient depuis 1982, et où il compte vivre sa retraite.

Comment vivez-vous ce retour à la télévision ?

Pierre Menès : C'est quelque chose que j'attends avec énormément d'émotion, je suis sûr que je vais pleurer. Depuis que je sais que je vais être greffé et que je savais que j'allais être absent de la télé pendant de longs mois, j'ai toujours pensé que le début de ma vraie résurrection ce serait le jour de mon retour à l'antenne, donc j'attends ce 2 avril avec beaucoup d'impatience.

Et puis j'ai trouvé une famille avec Canal +. Hervé Matoux, Thierry Cheleman (le responsable des sports de Canal +, ndlr)... des gens qui m'ont entouré d'amour pendant tous ces mois très dur... Je leur en garde une reconnaissance éternelle. Canal + s'est très très bien comporté avec moi. Ils m'ont payé, alors que moi j'ai un contrat à la prestation, ils auraient très bien pu ne pas le faire. Ils ont été super.

"Je pensais être plus clivant"

Et la famille du football aussi ?

A ma grande surprise oui ! Je pensais être plus clivant, mais il y a eu un vrai élan de solidarité. J'ai reçu des maillots dédicacés par toute l'équipe du PSG, de Monaco, de Rennes, on m'a donné un maillot de Nice, j'ai eu un maillot de Bernado Silva (qui joue à Monaco, ndlr).

Et aujourd'hui, vous sensibilisez le public au don d'organe ?

Le fait d'avoir la chance d'être connu et d'être médiatisé fait que ma voix porte plus que quelqu'un qui a été greffé qui a été dans l'attente pendant des mois et des années même... C'est vrai que quand je m'exprime, la caisse de résonance est beaucoup plus forte. Donc j'utilise ma prise de parole pour défendre le don d'organe. Mais je ne veux pas faire partie d'une association, parce que je veux rester ouvert à plein d'actions : aller au départ de la course du coeur à la fin du mois, j'ai aidé un greffé des poumons à avoir une machine de rééducation... Je veux garder mon indépendance.

Quand j'ai été greffé, il ne me restais que quelques jours à vivre" - Pierre Menès

Le don d'organe n'est pas assez connu, il y a trop de blocages ?

La loi a changé. Depuis le 1er janvier, tout le monde est donneur automatique, sauf opposition de la famille. Et cette opposition de la famille on la chiffre encore à 40%. Si ce chiffre baissait ne serait-ce que de moitié, il n'y aurait plus de problème de donneur en France. Donc il faut essayer de sensibiliser les gens au don d'organe. Pour moi, c'était vital. Quand j'ai été greffé, il ne me restait que quelques jours à vivre.

Avant, ce n'était pas un sujet qui me préoccupait. Je ne m'étais jamais posé la question. J'avais plutôt dans l'idée que personne n'en voudrait, de mes organes ! Mais je pourrais donner mon coeur. J'ai un très bon coeur.

Pierre Menès sort un livre le 29 mars, Deuxième mi-temps, chez Kero, dans lequel il raconte sa maladie.