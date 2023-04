Pierre Perret : "Je suis né avec les confits d’oie, de porc et les saucisses !"

Les années passent, mais Pierre Perret a gardé cet esprit espiègle et rieur qui le caractérise en partie depuis le début de sa carrière. Sourire aux lèvres, l’auteur-interprète des célèbres titres Les jolies colonies de vacances et Le zizi, mais aussi de chansons plus graves telles que Lily ou Les femmes battues, continue d’arpenter la France avec actuellement une tournée intitulée Mes adieux provisoires. Une France qu’il connaît bien et dont il apprécie les joyaux naturels qui font son bonheur.

Pierre Perret est vraiment né à Castelsarrasin

Pour ceux qui avaient un doute sur son lieu de naissance, Pierre Perret a dû écrire une chanson spécialement pour eux ! L’auteur-compositeur s’en amuse : « Je suis né à Castelsarrasin et j’ai écrit une chanson intitulée ‘Je suis de Castelsarrasin ’ pour prouver que je n’étais pas un menteur. »

Qui pourrait en douter à l’écouter vanter cette commune du Tarn-et-Garonne où il a grandi ? « C’est le plus bel endroit de France », confie-t-il, ajoutant : « J’allais aux pissenlits et aux champignons avec ma grand-mère qui m’apprenait les herbes. Il y avait toute une herboristerie à la maison, que je ramenais moi-même ».

Loin des fleurs et plantes, Pierre Perret a également grandi dans le café que possédaient ses parents, « au pied d’une usine » ! Heureusement, de l’autre côté du commerce familial coulait la Garonne qui traverse encore la sous-préfecture du département.

30 km à la ronde, le bout du monde

Pour Pierre Perret, les vacances d’enfance se résumaient aux colonies de vacances. Un rendez-vous estival qui a fait son succès quelques années plus tard puisqu’il lui a inspiré sa célèbre chanson Les jolies colonies de vacances (que l’épouse du Général de Gaulle voulait faire interdire).

Sinon, ses voyages se limitaient « à 30 km de Castelsarrasin » au grand maximum. « Le bout du monde » pour Pierre Perret qui se rendait « dans un bijou de village qui s’appelle Monjoi, perché sur un piton magnifique ».

Son paradis en Seine-et-Marne

Le chanteur, amateur de la langue française et des bons mots, vit aujourd’hui en Seine-et-Marne, « en plein dans la nature », à quelques kilomètres de Provins, Melun ou Moret-sur-Loing. Ses premiers sous gagnés grâce aux droits d’auteur ont permis à Pierre Perret de s’extraire des HLM où il résidait « à une certaine époque », pour s’installer à la campagne, non loin de Paris pour des raisons pratiques liées à sa carrière.

Un choix dont il est très heureux aujourd’hui : « Moi, le coin où je me réfugie, c’est chez moi ! Parce que j’ai tout ce qu’il faut… Aux alentours, j’ai une forêt, un étang. Je pêche le gardon et je vais aux champignons régulièrement ». En plus de ces arguments de poids, Pierre Perret nous confie, avec malice, une raison très simple pour laquelle il apprécie tant son « petit paradis » : « J’ai honte de le dire, mais je n’ai pas de voisins, et ça, c’est précieux ».

Des champignons, du fromage et des confits !

Les voisins de Pierre Perret sont peut-être loin, mais ses amis semblent occuper une place importante dans ce décor. Quand l’auteur-interprète de La Cage aux oiseaux part ramasser « 5, 10, 20, ou 30 kilos de champignons » près de chez lui, « c’est surtout quand les copains viennent se mettre les pieds sous la table ».

Côté gastronomie, Pierre Perret n’a d’ailleurs pas de préférence régionale. Il aime toutes les cuisines en France ! « Je ne peux pas vous énumérer tous les coins de France où il se passe des choses dans la cuisine », affirme-il avec amusement, « parce que, ne serait-ce qu’au niveau des fromages, comme disait de Gaulle : ‘Une France où il y a 350 fromages, comment voulez-vous que les gens soient d’accord entre eux ?’ »

Pierre Perret n’oublie pas pour autant la cuisine de son Sud-Ouest natal : « J’ai encore ça dans les papilles. Si vous voulez, je suis né avec les confits d’oie, les confits de porc, les saucisses. Tout ce que faisait Maman. »

L’actualité de Pierre Perret

Un nouvel album de Pierre Perret verra le jour le 14 avril 2023 : Ma vieille carcasse .

Sur son site Internet, l’auteur prévient : « La dérision, l’humour et la concision furent les bourreaux qui ont fait filer droit mon stylo durant les trois années d’écriture de ces nouvelles bluettes. »

Pour ceux qui veulent le voir sur scène, le chanteur propose une tournée intitulée Mes adieux provisoires .