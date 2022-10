VIDÉO - Pierre Soulages, artiste peintre et graveur célèbre pour son "outrenoir"

Artiste peintre et graveur, Pierre Soulages est mort à 102 ans ce mercredi 26 octobre. Il était né à Rodez le 24 décembre 1919. L'homme était notamment célèbre pour ses études sur les reflets de la couleur noire, qu'il appelait "outrenoir". Il était l'un des plus importants représentants de la peinture informelle, un mouvement pictural datant du début des années 1950 et le plus grand artiste français encore vivant.

Début de carrière et premières expositions

Dès 1934, Pierre Soulages commence à peindre quotidiennement. Quatre ans plus tard, son baccalauréat en poche, il part s'installer à Paris et s'inscrit à l'atelier privé du peintre et lithographe René Jaudon. Il peint notamment la toile Le Pont Neuf qui sera vendue une première fois dès 1940 puis adjugée aux enchères à Nîmes 80 ans plus tard.

En 1941, démobilisé, Pierre Soulages s'installe à Montpellier, en zone libre et fréquente très régulièrement le musée Fabre. Il suit l'enseignement de l'École des beaux-arts de Montpellier où il rencontre Colette Llaurens qu'il épouse en 1942 à l'église Saint-Louis de Sète.

Après la guerre, en mars 1946, Pierre Soulages s'installe dans la banlieue parisienne et se consacre entièrement à la peinture. Il participe à ses premières expositions à partir de 1948. La reconnaissance internationale vient en 1954 avec une exposition à New York. Des rétrospectives suivent dès 1960.

Le peintre et son épouse ont acheté une maison à Sète, ville de naissance de Colette, au début des années 1960. Longtemps, le couple y vit en alternance avec la région parisienne puis s'y installe. L'artiste y avait son atelier.

L'outrenoir, le noir et ses reflets

En janvier 1979, Pierre Soulages fait sa première expérience en ajoutant et retirant du noir sur une toile. La première toile recouverte intégralement de noir est "Peinture 162 × 127 cm, 14 avril 1979", conservée à Montpellier, au musée Fabre. En 1990, l'artiste appelle "outrenoir" ce travail sur le noir et ses reflets : "au-delà du noir une lumière reflétée, transmutée par le noir. Outrenoir : noir qui cessant de l'être devient émetteur de clarté, de lumière secrète. Outrenoir : un autre champ mental que celui du simple noir."

Pierre Soulages fête son centenaire en exposant ses œuvres au Musée du Louvre à Paris. © Maxppp - jean pierre nguyen van hai-barbier

La consécration et les commandes

En 1984, le ministère des Finances passe une commande publique à l'artiste pour la réalisation de deux tapisseries destinées à orner une salle du nouveau bâtiment. Pierre Soulages termine et livre "Les tapisseries Savonnerie" en 1991.

En 1986, une commande exceptionnelle lui est faite par le ministère de la Culture pour réaliser les 104 vitraux des 95 fenêtres et neuf meurtrières de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Ces nouveaux vitraux, diffusant de la lumière à l'intérieur, tout en occultant l'extérieur, sont inaugurés en 1994.

Les vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. - Elliesram13, CC BY-SA 3.0

À partir de 2004, l'artiste utilise exclusivement de la peinture à l'acrylique et inaugure ainsi ce que Pierre Encrevé, historien d'art spécialiste de l’œuvre de Pierre Soulages, nommait la "seconde période de l'outrenoir."

Une cote de plus en plus élevée

Dès le début des années 1980, la cote de Pierre Soulages affiche des enchères supérieures à 100.000 francs. Il devient l'artiste français vivant le plus cher en 2013, après la vente de "Peinture, 21 novembre 1959", toile vendue à 5,1 millions d'euros à Londres. Six ans plus tard, "Peinture 200 × 162 cm, 14 mars 1960" s'est vendue à 9,6 millions d'euros à Paris.

Une œuvre de Pierre Soulages, datant de 1961, a été mise en vente à New York le 16 novembre 2021. Elle était estimée entre sept et dix millions d'euros, et a battu un nouveau record en étant vendue à plus de 17,8 millions d'euros.

Inauguré en 2014, le musée Soulages à Rodez abrite la plus grande collection au monde de l'artiste. En 2005, Pierre Soulages a légué plus de 500 œuvres regroupant toutes les techniques employées au cours de sa carrière : peintures, eaux-fortes, sérigraphies, lithographies et les ébauches des travaux des vitraux de l'abbaye de Conques. Il a complété cette donation en 2012 et 2020.

