Pionnier du rock'n roll, Fats Domino est mort à 89 ans

Le pianiste et chanteur américain Fats Domino, considéré comme le précurseur du rock'n roll, est mort mercredi à 89 ans à La Nouvelle-Orléans. Il était notamment l'auteur de "Blueberry Hill".

Fats Domino est mort ce mercredi à 89 à La Nouvelle-Orléans, sa ville natale. La mort de ce précurseur du rock'n roll, confirmée par le bureau du médecin légiste local, avait été annoncée peu avant par sa fille sur une chaîne de télévision locale.

Un précurseur et des tubes

Icône de la musique de la Nouvelle-Orléans qui marie le blues, la soul et les rythmes des caraïbes, Antoine Domino débute sa carrière en 1949 avec son ami le trompettiste Dave Bartholomew. Ils construisent avec leurs premières compositions les fondations du rock'n roll. Le pianiste enregistre alors dans les petits studios de Cosimo Matassa, une multitude de tubes qui feront le tour de la planète, "The fat man", "Ain't that A Shame" et bien sur l’indémodable "Blueberry Hill", qui se vend à des millions d’exemplaires.

Il enchaîne les succès avec des compositions comme “Whole Lotta Loving,” “I’m Ready,” et “I Want to Walk You Home.” En pleine Amérique minée par la ségrégation au fil des années 50 et 60, il apparaît alors comme un musicien qui rassemble toutes les communautés.

Fats Domino était un artiste très demandé par les plus prestigieux festivals , et il se produisit de nombreuses fois en France. Très attaché à la Nouvelle-Orléans, il fit construire sa maison dans le quartier qui le vit grandir, même après l’ouragan Katrina qui avait dévasté la ville en 2005. Il avait refusé de partir, comme de nombreux autres musiciens qui s’installèrent dans d’autres cités du sud.

Fats Domino devant sa maison à La Nouvelle-Orléans, qu'il avait refusé de quitter après l'ouragan Katrina. © Maxppp -

Le meilleur de Fats Domino

En 1986, Fats Domino est classé officiellement parmi les dix plus grands artistes de rock'n roll avec notamment Elvis Presley, Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard, James Brown. En décembre 1987, il reçoit un Grammy Award - prestigieuse récompense américaine de la musique - pour l'ensemble de sa carrière, aux côtés de B.B.King et de Ray Charles. Voici une sélection de ses plus grands titres.