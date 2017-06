Piriac-sur-Mer, village préféré des Français ?

Piriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique fait partie des 13 villages sélectionnés par France 2 pour la sixième saison de son émission "Le village préféré des Français". Est-ce qu'il succédera à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan ? Réponse ce mardi soir.

Piriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique, sera-t-il le nouveau village préféré des Français ? En tous cas, il fait partie des 13 villages sélectionnés par France 2 pour la sixième saison de son émission, diffusée ce mardi soir à 20h55.

Voilà comment France 2 présente Piriac sur la page internet consacrée au village de Loire-Atlantique : _"Blotti à la pointe de la presqu’ile guérandaise, le village de Piriac-sur-Mer est comme battu par l’océan et les embruns marins. Situé en Loire-Atlantique, Piriac a toutefois conservé son entité bretonne et son cachet d’autrefois. Les visiteurs sont émerveillés par la diversité du patrimoine, naturel, architectural et littéraire. Ici, les petites ruelles sinueuses et abondamment fleuries font marcher les visiteurs dans les pas de Daudet, Flaubert, Zola ou Chateaubriand. Les demeures des XVIIème et XVIIIème siècles construites dans le granit rappellent l’importance de l’activité maritime d’antan. Aujourd’hui devenue une charmante station balnéaire, Piriac attire des vacanciers en quête de quiétude et de longues balades le long de la pointe du Castelli !"

_

Une ambiance marine tout à fait remarquable, sans doute la plus authentique de la région

Les 2.000 habitants de Piriac, au nord de la presqu'île de Guérande sont fiers d'avoir été sélectionnés par France 2. Fiers, mais pas étonnés comme Michel Garnier. Sa famille a toujours vécu à Piriac et il a même écrit un livre sur sa commune. "Il y a certes beaucoup d'autres villages remarquables en Pays-de-la-Loire, mais, ici à Piriac, nous sommes vraiment à la pointe de la région donc nous avons une ambiance marine tout à fait remarquable, sans doute la plus authentique de la région".

Un petit village très attrayant

Dans le village, l'une des maisons les plus jolies c'est celle de Marcel. Tous les touristes ou presque s'arrêtent devant pour la prendre en photo et pour ce Piriacais d'adoption, aucun doute, le village peut remporter l'émission : "c'est un petit village qui est quand même très attrayant et il y a énormément de gens qui n'ont qu'un bon souvenir à chaque fois qu'ils viennent à Piriac".

Piriac voudrait attirer les touristes toute l'année, pas seulement en été

Avec ses ruelles étroites, ses maisons de pêcheurs fleuries et son bord de mer, le village va donner envie aux téléspectateurs de le visiter. "Et ils sont les bienvenus", répond Paul Chainais, le maire de la commune : "on a l'habitude, l'été, d'accueillir beaucoup de touristes. Et, ce qu'on souhaite aussi, c'est que cette fréquentation s'étale sur toute l'année. Il y a toujours des choses à faire à Piriac. Même en plein mois de novembre, il y a de belles journées et on peut profiter de la communes". Et si Piriac remporte l'émission, elle devra se préparer à l'affluence. L'année dernière, la gagnante c'était une commune du Morbihan, Rochefort-en-terre et les mois suivants, la fréquentation avait doublé.

Face à Piriac-sur-Mer, 12 autres très jolis villages : Bellême dans l'Orne, Bèze en Côte-d'Or, Gargilesse-Dampierre dans l'Indre, Kaysersberg dans le Haut-Rhin,La Garde-Adhémar dans la Drôme, Lagrasse dans l'Aude, Laroque-Gageac en Dordogne, Lourmarin dans le Vaucluse, Moncontour dans les Côtes-d'Armor, Montchauvet dans les Yvelines, Saint-Valery-sur-Somme dans la Somme et Sant’Antonino en Corse.

La jetée de Piriac-sur-Mer © Radio France -

Le village préféré des Français, c'est à 20h55, ce mardi soir sur France 2. Pour la première fois, les téléspectateurs pourront voter par SMS pendant l'émission.