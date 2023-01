Plantu publie un dessin en soutien à l'hôpital du Mans

"Merci aux professionnels du centre hospitalier du Mans pour leur engagement" : c'est le message qui accompagne le dessin publié par le Jean Plantu ce vendredi 6 janvier sur ses réseaux sociaux. On y voit des soignants en blouse brandissant le drapeau français et armés de seringues pour repousser des virus à l'assaut de la ville du Mans, reconnaissable à sa muraille gallo-romaine et à sa cathédrale.

Le dessin a été publié sans élément particulier de contexte à même de préciser les liens du dessinateur de presse avec le Centre hospitalier du Mans, alors qu'au même moment ou presque, la direction du CHM annonçait l'obligation pour l'établissement, complètement saturé , de déprogrammer certaines interventions. Plusieurs personnels de l'hôpital l'ont à leur tour partagé sur leurs réseaux sociaux, remerciant Plantu pour ce soutien.